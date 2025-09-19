بطولة العالم لألعاب القوى – نواه لايلز يعادل إنجاز بولت برباعية تاريخية في 200 م

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd84f54fdb91.19102772_feonmqilkgpjh.jpg width=100 align=left border=0>

عادل العداء الأمريكي نواه لايلز إنجاز أسطورة السرعة الجامايكي أوسين بولت بفوزه بلقبه العالمي الرابع تواليا في سباق 200 متر، خلال بطولة العالم الجارية في طوكيو.



وسجل لايلز زمنا قدره 19.52 ثانية، متقدما على مواطنه كيني بيدناريك (19.58 ث) والجامايكي براين ليفيل (19.64 ث). أما البطل الأولمبي البوتسواني ليتسيل تيبوغو، فاكتفى بالمركز الرابع بزمن قدره 19.65 ثانية، بعد أن كان قد أقصي من نهائي سباق 100 م بسبب انطلاقة خاطئة.

