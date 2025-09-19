Babnet   Latest update 18:24 Tunis

بطولة العالم لألعاب القوى – نواه لايلز يعادل إنجاز بولت برباعية تاريخية في 200 م

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd84f54fdb91.19102772_feonmqilkgpjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 17:27
      
عادل العداء الأمريكي نواه لايلز إنجاز أسطورة السرعة الجامايكي أوسين بولت بفوزه بلقبه العالمي الرابع تواليا في سباق 200 متر، خلال بطولة العالم الجارية في طوكيو.

وسجل لايلز زمنا قدره 19.52 ثانية، متقدما على مواطنه كيني بيدناريك (19.58 ث) والجامايكي براين ليفيل (19.64 ث). أما البطل الأولمبي البوتسواني ليتسيل تيبوغو، فاكتفى بالمركز الرابع بزمن قدره 19.65 ثانية، بعد أن كان قد أقصي من نهائي سباق 100 م بسبب انطلاقة خاطئة.



ويأتي هذا التتويج الجديد بعد ألقاب لايلز السابقة في الدوحة 2019 ويوجين 2022 وبودابست 2023، ليؤكد هيمنته على هذه المسافة رغم اكتفائه بالبرونزية في أولمبياد باريس بسباقه المفضل، نتيجة إصابته بفيروس كورونا آنذاك.

بهذا الإنجاز، يرسّخ لايلز مكانته كأحد أعظم عدائي السرعة في العصر الحديث، مكرّسا اسمه بجانب بولت كأيقونة في سباق 200 متر.


