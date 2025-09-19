سليانة: متابعة مشاريع القطاع الصحي من قبل اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية
مثلت متابعة مشاريع القطاع الصحي، محور جلسة عمل اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المنعقدة اليوم الجمعة بمقر ولاية سليانة.
وبين المدير الجهوي للتجهيز و الإسكان مهدي العوني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا على هامش الجلسة، أن أبرز الإشكاليات إدارية تتعلق بتعيين مكاتب مراقبة بعد تخلي عدد من المكاتب على متابعة بعض الأشغال، واضاف انه تم التنبيه على عدد من المقاولات للرفع في نسق الأشغال واتمامها في آجالها التعاقدية
وكشف تقرير تحصلت عليه صحفية "وات" أن قيمة اعتمادات المشاريع عن طريق الصفقات بلغت 13 مليون دينار وتشمل تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي بالروحية(100 بالمائة) وتجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي بكسرى (100 بالمائة) وتهيئة الطرقات الخارجية ومختلف الشبكات الأولوية وبناء المحلات الفنية بالمستشفى الجهوي بسليانة (100 بالمائة) وتهيئة المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم جديد للعيادات الخارجية قسط 1(100 بالمائة) و أشغال بناء مركز للصحة الأساسية صنف 2 بالفضول من معتمدية كسرى (60 بالمائة) فضلا عن أشغال تجديد شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بسليانة (100 بالمائة) و أشغال بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة(90 بالمائة)
وبين المدير الجهوي للتجهيز و الإسكان مهدي العوني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا على هامش الجلسة، أن أبرز الإشكاليات إدارية تتعلق بتعيين مكاتب مراقبة بعد تخلي عدد من المكاتب على متابعة بعض الأشغال، واضاف انه تم التنبيه على عدد من المقاولات للرفع في نسق الأشغال واتمامها في آجالها التعاقدية
وكشف تقرير تحصلت عليه صحفية "وات" أن قيمة اعتمادات المشاريع عن طريق الصفقات بلغت 13 مليون دينار وتشمل تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي بالروحية(100 بالمائة) وتجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي بكسرى (100 بالمائة) وتهيئة الطرقات الخارجية ومختلف الشبكات الأولوية وبناء المحلات الفنية بالمستشفى الجهوي بسليانة (100 بالمائة) وتهيئة المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم جديد للعيادات الخارجية قسط 1(100 بالمائة) و أشغال بناء مركز للصحة الأساسية صنف 2 بالفضول من معتمدية كسرى (60 بالمائة) فضلا عن أشغال تجديد شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بسليانة (100 بالمائة) و أشغال بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة(90 بالمائة)
كما تشمل المشاريع أشغال صيانة الشبكة الكهربائية و معدات المحول بالمستشفى المحلي ببرقو(98 بالمائة) و أشغال بناء مركز صحة أساسية صنف 2 بالمقاربة بمعتمدية سليانة الجنوبية (85 بالمائة) على غرار أشغال تجديد وصيانة الشبكة الكهربائية وتركيز جهاز تزويد مستمر للطاقة بالمستشفى بمعتمدية مكثر وأشغال بناء جناح إقامة لأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بسليانة
وكشف ذات التقرير أن قيمة اعتمادات المشاريع عن طريق الاستشارات بلغت 110 ألاف دينار وتتوزع إلى بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسليانة وبناء قسم للتخدير و الانعاش واختبار فني لمخزن للادوية الحالي بالمستشفى وبناء مخزن للادوية ومخبر تشريح الخلايا المرضية وبناء قسم لطب المجاري البولية على غرار بناء قطب لطب الأم و الطفل وبناء وحدة للعلاج الطبيعي وبيت الغسيل، بالاضافة الى تهيئة وتهذيب المستشفى المحلي بقعفور وبناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالكريب وتوسعة مقر الادارة الجهوية للصحة بسليانة وتهيئة قسم الجراحة و بيت الاموات بالمستشفى الجهوي بسليانة وبناء مركز الصحة الاساسية بالزواكرة وتوسعة المستشفى الجهوي بسليانة "قسط السوائل الطبية لمشاريع المرحلة الأولى" وصيانة مركز الصحة الاساسية بالخنقة الكريب .
كما تشمل المشاريع بناء مخزن ادوية للمجمع الصحي بسليانة وبناء مركز الصحة الاساسية صنف 2 سيدي سعيد برقو وبناء مركز الصحة الاساسية صنف 2 سوق الجمعة مكثر وبناء إقامة أطباء بالمستشفى الجهوي بسليانة و تهيئة مركز الصحة الاساسية بالقرية الجنوبية بكسرى بناء مقر للادارة و ارشيف للمجمع الصحي بسليانة و تهيئة و توسعة الادارة الجهوية للصحة ( بناء ارشيف ومغازة ) و إعادة بناء مركز الصحة الاساسية بالكنازيز ببرقو وتكملة أشغال بناء مركز الصحة الاساسية بالفضول بكسرى و بناء جناح إقامة لامراض المعدة و تهيئة الاقسام الاستشفائية بالمستشفى الجهوي وربط المحلات الفنية الجديدة بالمحلات الفنية القديمة بالمستشفى الجهوي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315108