سليانة: متابعة مشاريع القطاع الصحي من قبل اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية

مثلت متابعة مشاريع القطاع الصحي، محور جلسة عمل اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المنعقدة اليوم الجمعة بمقر ولاية سليانة.

وبين المدير الجهوي للتجهيز و الإسكان مهدي العوني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا على هامش الجلسة، أن أبرز الإشكاليات إدارية تتعلق بتعيين مكاتب مراقبة بعد تخلي عدد من المكاتب على متابعة بعض الأشغال، واضاف انه تم التنبيه على عدد من المقاولات للرفع في نسق الأشغال واتمامها في آجالها التعاقدية

وكشف تقرير تحصلت عليه صحفية "وات" أن قيمة اعتمادات المشاريع عن طريق الصفقات بلغت 13 مليون دينار وتشمل تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي بالروحية(100 بالمائة) وتجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى المحلي بكسرى (100 بالمائة) وتهيئة الطرقات الخارجية ومختلف الشبكات الأولوية وبناء المحلات الفنية بالمستشفى الجهوي بسليانة (100 بالمائة) وتهيئة المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم جديد للعيادات الخارجية قسط 1(100 بالمائة) و أشغال بناء مركز للصحة الأساسية صنف 2 بالفضول من معتمدية كسرى (60 بالمائة) فضلا عن أشغال تجديد شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بسليانة (100 بالمائة) و أشغال بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة(90 بالمائة)

