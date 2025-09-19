اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات تصادق على 4 ملفات جديدة باستثمارات جملية تفوق 110 مليون دينار
صادقت اللّجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 4 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في مجالات الصّناعات الغذائيّة والنسيج والملابس وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات مختلفة، باستثمارات جملية تفوق 110 مليون دينار.
كما صادقت اللجنة التي انعقدت الجمعة برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب على منح بقيمة بلغت 15مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
ووفق الوزارة فقد تمت ايضا المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقدة يوم الأربعاء الفارط والتي صادقت بدورها على 33 ملف تأهيل باستثمارات تقدر بـحوالي 53 مليون دينار ومنح تناهز 1ر8 مليون دينار بالإضافة إلى المصادقة على 66 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية تناهز 6ر4 مليون دينار ومنح بلغت حوالي 2مليون دينار.
وعلى صعيد آخر وبهدف تحفيز المؤسسات الصناعية للقيام بالاستثمارات الضرورية في مجال معالجة المياه الصناعية المستعملة، تمّ إقرار تمتيع عملية تركيز محطات المعالجة بتشجيعات صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية، وفق المصدر ذاته.
وحضر الإجتماع نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،هشام اللومي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد، خالد السلامي والمديرة العامة لمكتب التّأهيل الصناعي، بثينة بوكمشة وممثّلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتّخطيط والبنك المركزي إلى جانب مشاركة عدد من الإطارات العليا للوزارة.
