اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات تصادق على 4 ملفات جديدة باستثمارات جملية تفوق 110 مليون دينار

صادقت اللّجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 4 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في مجالات الصّناعات الغذائيّة والنسيج والملابس وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات مختلفة، باستثمارات جملية تفوق 110 مليون دينار.



كما صادقت اللجنة التي انعقدت الجمعة برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب على منح بقيمة بلغت 15مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

