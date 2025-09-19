مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يختتم الموسم الصيفي بتامينه اخر رحلة للقدوم والمغادرة
يختتم اليوم الجمعة، الميناء التجاري بجرجيس، موسمه الصيفي في تامين حركة نقل المسافرين من ابناء تونس المقيمين بالخارج عبر خطه البحري جرجيس مرسيليا وجنوة، باخر رحلة مغادرة ستنطلق مساء نحو ميناء مرسيليا وعلى متنها 695 مسافرا و485 سيارة (في ارقام اولية)، بعد ان ارست صباحا الباخرة قرطاج قادمة من ميناء مرسيليا، وفق مصدر من الميناء التجاري بجرجيس.
وبين ذات المصدر لصحفية "وات" انه كان على متن باخرة الوصول 191 سيارة و255 مسافرا وهي رحلة اضافية لم تكن ضمن البرمجة الرسمية لهذه الصائفة التي ضبطت فيها الشركة التونسية للملاحة 8 رحلات بحرية منها رحلة في هذا اليوم فقط للمغادرة دون وصول.
وبذلك يبلغ عدد الرحلات البحرية لهذه الصائفة 9 رحلات بين قدوم ومغادرة منها 6 رحلات وصول و3 رحلات مغادرة امنت نقل اكثر من 10 الاف مسافر في انتظار الحصول على احصائيات تقييمية نهائية لكامل الموسم، وفق المصدر ذاته.
ويعود احداث هذا الخط البحري عبر الميناء التجاري بجرجيس الى سنة 2017، حيث امن نقل 3 الاف مسافر، ليشهد من سنة الى اخرى تطورا في عدد المسافرين من ابناء تونس المقيمين بالخارج رهانهم تواصل هذا الخط وديمومته بل وامتداده طيلة السنة، سيما وان 14 بالمائة من التونسيين المقيمين بالخارج هم من اصيلي ولاية مدنين، متصدرة بذلك المرتبة الاولى، وايضا الاولى في حجم التحويلات المالية، وفق معطيات سابقة تم تقديمها خلال في ندوة للكفاءات التونسية بالخارج للاقليم الخامس انعقدت هذه الصائفة بجزيرة جربة.
