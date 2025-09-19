مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يختتم الموسم الصيفي بتامينه اخر رحلة للقدوم والمغادرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ctn050717.jpg width=100 align=left border=0>

يختتم اليوم الجمعة، الميناء التجاري بجرجيس، موسمه الصيفي في تامين حركة نقل المسافرين من ابناء تونس المقيمين بالخارج عبر خطه البحري جرجيس مرسيليا وجنوة، باخر رحلة مغادرة ستنطلق مساء نحو ميناء مرسيليا وعلى متنها 695 مسافرا و485 سيارة (في ارقام اولية)، بعد ان ارست صباحا الباخرة قرطاج قادمة من ميناء مرسيليا، وفق مصدر من الميناء التجاري بجرجيس.



وبين ذات المصدر لصحفية "وات" انه كان على متن باخرة الوصول 191 سيارة و255 مسافرا وهي رحلة اضافية لم تكن ضمن البرمجة الرسمية لهذه الصائفة التي ضبطت فيها الشركة التونسية للملاحة 8 رحلات بحرية منها رحلة في هذا اليوم فقط للمغادرة دون وصول.

