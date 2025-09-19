Babnet   Latest update 17:08 Tunis

باريس سان جرمان يعلن انتداب اللاعب التونسي خليل العياري

Publié le Vendredi 19 Septembre 2025
      
اعلن نادي باريس سان جيرمان على موقعه الرسمي على منصة "اكس" انتدابه للاعب التونسي خليل العياري في اطار الاعارة مع خيار الشراء الى غاية جوان 2026.
وسبق لخليل العياري المهاجم السابق للملعب التونسي، التحول قبل اسابيع الى باريس لإجراء إختبار فني وبدني مع الفريق الثاني لنادي باريس سان جيرمان.
ولعب العياري مقابلة ودية شارك خلالها في الشوط الثاني أمام نادي لوهافر.


