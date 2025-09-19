بطولة الرابطة الاولى : برنامج مباريات الجولة الثامنة
تدور منافسات الجولة الثامنة ذهابًا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات، أيام الجمعة 26 والأحد 28 سبتمبر، والأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجمعة 26 سبتمبر 2025
* ملعب الشاذلي زويتن (15:30)
شبيبة العمران – مستقبل قابس
الأحد 28 سبتمبر 2025* ملعب حمادي العقربي برادس (15:30)
النادي الإفريقي – اتحاد بن قردان
* ملعب يحدد لاحقًا (15:30، دون حضور الجمهور)
النادي البنزرتي – شبيبة القيروان
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة (15:30)
الأولمبي الباجي – نجم المتلوي
* المركب الرياضي بجرجيس (15:30)
الترجي الجرجيسي – مستقبل سليمان
الأربعاء 1 أكتوبر 2025* ملعب عبد العزيز الشتيوي (15:00)
مستقبل المرسى – الترجي الرياضي
* الملعب الأولمبي بسوسة (15:00)
النجم الساحلي – الملعب التونسي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس (15:00)
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315124