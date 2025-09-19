Babnet   Latest update 18:24 Tunis

بطولة الرابطة الاولى : برنامج مباريات الجولة الثامنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025
      
تدور منافسات الجولة الثامنة ذهابًا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات، أيام الجمعة 26 والأحد 28 سبتمبر، والأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفق البرنامج التالي:

الجمعة 26 سبتمبر 2025


* ملعب الشاذلي زويتن (15:30)

شبيبة العمران – مستقبل قابس

الأحد 28 سبتمبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس (15:30)
النادي الإفريقي – اتحاد بن قردان

* ملعب يحدد لاحقًا (15:30، دون حضور الجمهور)
النادي البنزرتي – شبيبة القيروان

* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة (15:30)
الأولمبي الباجي – نجم المتلوي

* المركب الرياضي بجرجيس (15:30)
الترجي الجرجيسي – مستقبل سليمان

الأربعاء 1 أكتوبر 2025

* ملعب عبد العزيز الشتيوي (15:00)
مستقبل المرسى – الترجي الرياضي

* الملعب الأولمبي بسوسة (15:00)
النجم الساحلي – الملعب التونسي

* ملعب الطيب المهيري بصفاقس (15:00)
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري


الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
