بطولة الرابطة الاولى : برنامج مباريات الجولة الثامنة

تدور منافسات الجولة الثامنة ذهابًا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاث دفعات، أيام الجمعة 26 والأحد 28 سبتمبر، والأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفق البرنامج التالي:



الجمعة 26 سبتمبر 2025

