وزير الصحة: قريبا تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة

أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، أنه من المنتظر تركيز مركز مدني جديد مختص في العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولاية سوسة، واحداث هذا الاختصاص بمركز التكوين المهني في الغوص بجرجيس (ولاية مدنين)، قبل موفى السنة القادمة.



وأوضح مصطفى الفرجاني في تصريح اعلامي على هامش انعقاد أشغال المؤتمر الوطني الأول للعلاج بالأوكسيجين المضغوط الذي تنظمه الجمعية التونسية للعلاج بالأوكسيجين المضغوط بمدينة العلوم بتونس، أن الوزارة تعمل على مزيد تعميم هذا الاختصاص الدقيق بكافة ولايات الجمهورية نظرا لدوره المحوري في علاج العديد من الأمراض التي تشمل عددا واسعا من الاختصاصات الطبية، مشيرا إلى ان هذا الاختصاص متوفر حاليا فقط بمركز طب الغوص والاوكسجين المضغوط بالمستشفى العسكري.



من جانبه أبرز رئيس الجمعية التونسية للعلاج بالأوكسيجين المضغوط، هادي غرس الله، أن عديد الامراض يمكن علاجها بالأوكسيجين المضغوط على غرار الاختناق بغاز الفحم وحوادث الغوص ومرض السكري وفقدان السمع بصفة فجئية و مضاعفات العلاج بالأشعة، مؤكدا أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بمصاريف هذا النوع من العلاج.ولفت هادي غرس الله الى أن علاج المرضى بالأوكسيجين المضغوط يخضع إلى بروتوكول صحي يتمثل أساسا في إجراء تشخيص شامل للمريض للتأكد من أن حالته الصحية تسمح بالعلاج بالأوكسيجين المضغوط الذي قد يكون له بعض المضاعفات الصحية على بعض الحالات.وأضاف في هذا الصدد انه يتم وضع المريض بعد التأكد من أنه مؤهل صحيا للعلاج بالأوكسيجين المضغوط، في غرفة مغلقة عالية الضغط، ومن ثمة تزويده بالأوكسيجين النقي بنسبة 100 بالمائة، مما يجعل نسبة الاوكسجين الموجودة في دمه تتضاعف إلى حدود 20 أو 30 مرة، الأمر الذي يساعد على علاج جل خلايا و أنسجة جسمه حسب تقديره.وللاشارة يتضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني للعلاج بالأوكسيجين المضغوط، الذي يُنتظم بالتعاون مع كلية الطب بتونس تقديم 20 محاضرة علمية تهم هذا الاختصاص، و4 موائد مستديرة حول مواضيع "العلاج بالأوكسيجين المضغوط في افريقيا :الواقع والآفاق" و "الاختناق بأكسيد الفحم: من أجل استراتيجية وطنية للعلاج" و"تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالعلاج بالأوكسجين المضغوط"، و"الكفاءة الطبية في مجال الغوص".كما سيتم بالمناسبة تنظيم ورشات بيداغوجية تعليمية حول العلاج بالأوكسيجين المضغوط، و ورشات تطبيقية أخرى تتمحور بالخصوص حول اسعاف المرضى الذين تعرضوا للاختناق نتيجة الحرائق، وعمليات بيضاء للإنقاذ من الغرق و الحرائق.