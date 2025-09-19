Babnet   Latest update 07:48 Tunis

رئيس الجمهوريّة يشرف على اجتماع مجلس الوزراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ccfb404c4b31.16736434_ghmklqjiepnfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 06:40 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صباح أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315084


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:43
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
32°-23
33°-22
34°-23
32°-22
  • Avoirs en devises
    25119,1

  • (18/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42550 DT        1$ =2,89525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    