موسم الحبوب: بحث إمكانية اعتماد النقل الحديدي لتجميع أكثر نجاعة

يبحث الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة والهياكل الفلاحيّة المعنيّة بقطاع الحبوب، حاليا، إمكانية اعتماد النقل الحديدي لتعزيز سلسلة تجميع محصول الزراعات الكبرى.



ويجري إعداد دراستين لتطوير شبكات تجميع الحبوب وجعل عمليّة نقل المحصول من الحبوب إلى الصوامع ومراكز التجميع، أكثر سلاسة، لا سيما، القمح، والشعير، والتريتيكال.



وتتعلّق الدراسة الأولى بإنشاء مراكز تجميع جديدة في المناطق المنتجة للحبوب، قريبا من السكك الحديدية لتسهيل نقل المحاصيل، وفق ما تقدّمت به ممثلة الديوان الوطني للحبوب، ملاك الصغير، لدى تدخلها أمس، الخميس، في إطار اليوم الوطني لتقييم موسم الحبوب 2024 /2025 والاستعدادات للموسم 2025 / 2026، نظمه المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.وتهم الدراسة الثانية دراسة مقارنة بين كلفة بناء مراكز تجميع جديدة في مناطق الإنتاج وكلفة النقل الحالية للمحاصيل بوسائل النقل البري (الشاحنات والقطارات...).وتطرّقت الصغير إلى الإجراءات والخطوات المتبعة في جمع الحبوب خلال موسم 2024 /2025 والاستعدادات للموسم المقبل، والتدابير المتخذة لزيادة نجاعة عمليّات التجميع.ويتعلّق الأمر، أيضا، بزيادة تعريفة نقل الحبوب، بنسبة 5 بالمائة، وإلغاء الحد الأقصى المتعلق بالحمولة القصوى لنقل محاصيل الحبوب خلال موسم التجميع، والتنسيق مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية، والغرفة الوطنية لناقلي البضائع وتعاضديات نقل الحبوب، وإحداث رقم أخضر لمتابعة سلسلة التجميع.وبحسب الصغير فإنّ أداء عمليّة التجميع بالنسبة للموسم 2024 2025 كان جيّدا، اعتبارا إلى أنّ كميّات الحبوب، المجمّعة على الصعيد الوطني، تجاوزت المعدل السنوي للتجميع المسجل خلال السنوات الخمس المنقضية، سواء بالنسبة للحبوب المخصصة للاستهلاك أو البذور المنتقاة.ويمكن أن يكون تجميع محصول الحبوب أفضل في الموسم المقبل، حسب تقدير المشاركين أمس، الخميس، في إطار اليوم الوطني لتقييم موسم الحبوب 2024 /2025.وتأمل كل الأطراف في أن تكون الظروف المناخية مواتية لتحقيق محصول جيّد في تونس، لأنه بدون هطول الأمطار، قد تتبدد توقعات القطاع بأكمله.