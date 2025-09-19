Babnet   Latest update 15:04 Tunis

دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd409fbc0fb6.26494329_lhqmejnfiogkp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 14:36
      
تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المشاركة التونسية في الصالون الدولي لمنتجات البحر "سي فود إكسبو 2026" ، الذي سيقام من 21 إلى 23 أفريل 2026 بمدينة برشلونة (إسبانيا)
ويعد هذا الحدث، ملتقى للمشترين والبائعين في مجال منتجات البحر من مختلف أنحاء أوروبا والعالم
ويستهدف صالون "سي فود إكسبو 2026" وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، المهنيين الناشطين في البيع بالتفصيل والجملة لمنتجات البحر.

ويمنح هذا الصالون، فرصة للمهنيين التونسيين لتوسيع شبكة علاقاتهم واتصالاتهم مع كبار الفاعلين وصناع القرار في القطاع، فضلا عن تعزيز حضورهم في مثل هذه المعارض الدولية .

وأبرزت الوكالة في بلاغها، أنه بإمكان الشركات التونسية المهتمة تأكيد مشاركتها عبر الرابط التالي.


وللتذكير، فقد شاركت في دورة سنة 2025 من صالون "سي فود إكسبو 2025" التي انتظمت خلال شهر ماي 2025، 2187 شركة عارضة من 87 دولة، واستقبل الصالون أكثر من 35 ألف مهني في القطاع.
وعلى امتداد ثلاثة أيام، تبادل المورّدون والمشترون في قطاع منتوجات البحر من جميع أنحاء العالم، أحدث الاتجاهات والابتكارات الغذائية، وتدارسوا الحلول المستقبلية للتحديات الكبرى التي يواجهها هذا القطاع.


