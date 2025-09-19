دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd409fbc0fb6.26494329_lhqmejnfiogkp.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المشاركة التونسية في الصالون الدولي لمنتجات البحر "سي فود إكسبو 2026" ، الذي سيقام من 21 إلى 23 أفريل 2026 بمدينة برشلونة (إسبانيا)

ويعد هذا الحدث، ملتقى للمشترين والبائعين في مجال منتجات البحر من مختلف أنحاء أوروبا والعالم

ويستهدف صالون "سي فود إكسبو 2026" وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، المهنيين الناشطين في البيع بالتفصيل والجملة لمنتجات البحر.

