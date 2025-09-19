عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت عائدات صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2024/2025 (من نوفمبر إلى موفى أوت) تراجعًا بنسبة 29,5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم المنقضي، لتبلغ 3386,3 مليون دينار، وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الجمعة.



ورغم هذا التراجع المالي، ارتفعت الكميات المصدّرة إلى الأسواق الخارجية بنسبة 39,4 بالمائة لتصل إلى 252,7 ألف طن. ويعود هذا التناقض بالأساس إلى هبوط أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية، حيث انخفض متوسط السعر بنسبة 49,4 بالمائة ليستقر عند 13,400 دينار للكلغ مقابل 26,510 دينار في أوت 2024.

