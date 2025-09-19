عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025
سجّلت عائدات صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2024/2025 (من نوفمبر إلى موفى أوت) تراجعًا بنسبة 29,5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم المنقضي، لتبلغ 3386,3 مليون دينار، وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الجمعة.
ورغم هذا التراجع المالي، ارتفعت الكميات المصدّرة إلى الأسواق الخارجية بنسبة 39,4 بالمائة لتصل إلى 252,7 ألف طن. ويعود هذا التناقض بالأساس إلى هبوط أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية، حيث انخفض متوسط السعر بنسبة 49,4 بالمائة ليستقر عند 13,400 دينار للكلغ مقابل 26,510 دينار في أوت 2024.
الوجهات الرئيسيةخلال شهر أوت 2025، تصدّرت إسبانيا قائمة وجهات زيت الزيتون التونسي باستحواذها على 39,9 بالمائة من الكميات المصدّرة، تلتها إيطاليا بنسبة 17,8 بالمائة وكندا بنسبة 10,7 بالمائة.
الزيت البيولوجي والمعلّب* بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي خلال الفترة نفسها 48,9 ألف طن بقيمة 664,8 مليون دينار، بمتوسط سعر قدره 13,600 دينار للكلغ.
* مثّل الزيت البيولوجي 19,4 بالمائة من إجمالي الكميات المصدّرة و19,6 بالمائة من إجمالي القيمة.
* أما الزيت المعلّب، فاستحوذ على 6,1 بالمائة فقط من صادرات الزيت البيولوجي.
وتُعد إيطاليا السوق الرئيسية للزيت البيولوجي التونسي بحصة 51,6 بالمائة، تليها إسبانيا (19,7 بالمائة) والولايات المتحدة الأمريكية (17,4 بالمائة).
