حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس، بالتعاون مع بلدية الزهراء، يوم الاحد المقبل، بحديقة النافورة بالمنطقة حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب.



وتندرج هذه الحملة التوعوية والتحسيسية حول خطورة مرض داء الكلب في اطار تكثيف جهود الحملة الوطنية المجانية والاجبارية لتلقيح

