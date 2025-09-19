توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، اليوم الجمعة، في إطار اليوم الوطني للتوقي وتقصي سرطان القولون حملة تقص جهوية توزعت على عدد من المؤسسات الصحية بكامل معتمديات الجهة احتضنها مركز الصحة الأساسية ابن الجزار في توزر وأقسام العيادات الخارجية في المستشفيات المحلية نفطة وحزوة وتمغزة ومركز الصحة الأساسية أولاد ماجد بدقاش.



وتأتي هذه الحملة الجهوية، بغاية مزيد التحسيس وتوفير فرص التقصي المبكر من خلال الاختبار الطبي السريع للكشف المبكر، وفق كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة الطاهر عرفة الذي اوضح في تصريح لصحفية "وات" أن الحملة الجهوية تقدم خدمات صحية متنوعة تشمل إلى جانب اقصي سرطان القولون تقصي مرض السكري وضغط الدم ترافقها حصص توعوية وتثقيفية.

