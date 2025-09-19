وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd2056a99698.85086807_lkfjhqogempin.jpg width=100 align=left border=0>

تعتزم، وزارة الدفاع الوطني، فتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوزارة بعنوان سنة 2025.



ووفق قرار صادر عن، وزير الدفاع الوطني، نشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فقد تم تحديد يوم، 3 نوفمبر القادم والأيام الموالية، كموعد لاجراء المناظرة الخارجية وضبط يوم، 3 أكتوبر القادم، كآخر أجل لتقديم الترشحات.