المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"

أصدر المعهد الوطني للتراث العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية" لسنة 2025،وهي دورية تُعنى بنشر الأبحاث العلمية في فترة ماقبل التاريخ وفجر التاريخ والفترة القديمة والاسلامية

ولأول مرة منذ تأسيس مجلة افريكا سنة 1966، يتم تخصيص كل مقالات الدورية لموقع أثري "زاما الملكية"، حيث تم تقديم نتائج حفريات أثرية دامت أكثر من ثلاثين سنة منذ تسعينات القرن الماضي

وتجمع هذه المجلة كل الاسهامات العلمية من مقالات ،وتقارير حفريات أثرية، واستكشاف أثري باللغات العربية والفرنسية والانقليزية والايطالية والاسبانية والبرتغالية والالمانية

