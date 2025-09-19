Babnet   Latest update 13:46 Tunis

المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64d659002e00c9.21935646_gpqoehmklnfji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025
      
أصدر المعهد الوطني للتراث العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية" لسنة 2025،وهي دورية تُعنى بنشر الأبحاث العلمية في فترة ماقبل التاريخ وفجر التاريخ والفترة القديمة والاسلامية
ولأول مرة منذ تأسيس مجلة افريكا سنة 1966، يتم تخصيص كل مقالات الدورية لموقع أثري "زاما الملكية"، حيث تم تقديم نتائج حفريات أثرية دامت أكثر من ثلاثين سنة منذ تسعينات القرن الماضي
وتجمع هذه المجلة كل الاسهامات العلمية من مقالات ،وتقارير حفريات أثرية، واستكشاف أثري باللغات العربية والفرنسية والانقليزية والايطالية والاسبانية والبرتغالية والالمانية

كما تهتم، إلى جانب البحث العلمي، بنشر أعمال الجرد والمحافظة والتثمين والعرض المتحفي



