شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا
تعتزم الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بمنزل بورقيبة، من ولاية بنزرت تنظيم مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 60 عونا.
وأفادت الشركة(عمومية) أن الانتدابات تنقسم الى 30 فنيا مهني صنف1 ويشترط الحصول شهادة مؤهل تقني مهني في اختصاصات اللحام والتركيب أوالحدادة الصناعية أولحام مركب أوحداد لحام أوأنابيبي صناعي أوحدادة انشاءات معدنية أوحدادة مطالة سميكة أولحام بالقوس الكهربائي أو تركيب معدني أوسمكرة ولحام أولحام بالقوس الكهربائي بالاستخدام المعدن والغاز أوجودة اللحام.
كما تنقسم المناظرة الى انتداب 30 عونا مختصا صنف1 ويشترط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاصات اللحام والتركيب أوالحدادة الصناعية أولحام مركب أوحداد لحام أوأنابيبي صناعي أوحدادة انشاءات معدنية أوحدادة مطالة سميكة أواللحام بمختلف أنواعه أوبناء معدني أولحام بالقوس الكهربائي أوتركيب معدني أوسمكرة ولحام أولحام بالقوس الكهربائي بالاستخدام المعدن والغاز أوجودة اللحام .
كما يشترط الترشح للخطة المطلوبة عبر بوابة المناظرات العمومية وطباعة الاستمارة وارسالها صحبة الوثائق المطلوبة المنصوص عليها بالتفاصيل.
www.concours.gov.tn
وأفادت الشركة أن آخر أجل لايداع الترشحات حدد ليوم 31 أكتوبر القادم .
