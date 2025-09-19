Babnet   Latest update 09:16 Tunis

شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64874284261883.75688235_fkjqgeipomhnl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 09:14 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تعتزم الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بمنزل بورقيبة، من ولاية بنزرت تنظيم مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 60 عونا.

وأفادت الشركة(عمومية) أن الانتدابات تنقسم الى 30 فنيا مهني صنف1 ويشترط الحصول شهادة مؤهل تقني مهني في اختصاصات اللحام والتركيب أوالحدادة الصناعية أولحام مركب أوحداد لحام أوأنابيبي صناعي أوحدادة انشاءات معدنية أوحدادة مطالة سميكة أولحام بالقوس الكهربائي أو تركيب معدني أوسمكرة ولحام أولحام بالقوس الكهربائي بالاستخدام المعدن والغاز أوجودة اللحام.



كما تنقسم المناظرة الى انتداب 30 عونا مختصا صنف1 ويشترط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاصات اللحام والتركيب أوالحدادة الصناعية أولحام مركب أوحداد لحام أوأنابيبي صناعي أوحدادة انشاءات معدنية أوحدادة مطالة سميكة أواللحام بمختلف أنواعه أوبناء معدني أولحام بالقوس الكهربائي أوتركيب معدني أوسمكرة ولحام أولحام بالقوس الكهربائي بالاستخدام المعدن والغاز أوجودة اللحام .

كما يشترط الترشح للخطة المطلوبة عبر بوابة المناظرات العمومية وطباعة الاستمارة وارسالها صحبة الوثائق المطلوبة المنصوص عليها بالتفاصيل.
www.concours.gov.tn

وأفادت الشركة أن آخر أجل لايداع الترشحات حدد ليوم 31 أكتوبر القادم .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315092


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:43
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-24
32°-23
33°-22
33°-23
28°-22
  • Avoirs en devises
    25119,1

  • (18/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42550 DT        1$ =2,89525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    