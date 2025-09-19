شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64874284261883.75688235_fkjqgeipomhnl.jpg width=100 align=left border=0>

تعتزم الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بمنزل بورقيبة، من ولاية بنزرت تنظيم مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 60 عونا.



وأفادت الشركة(عمومية) أن الانتدابات تنقسم الى 30 فنيا مهني صنف1 ويشترط الحصول شهادة مؤهل تقني مهني في اختصاصات اللحام والتركيب أوالحدادة الصناعية أولحام مركب أوحداد لحام أوأنابيبي صناعي أوحدادة انشاءات معدنية أوحدادة مطالة سميكة أولحام بالقوس الكهربائي أو تركيب معدني أوسمكرة ولحام أولحام بالقوس الكهربائي بالاستخدام المعدن والغاز أوجودة اللحام.

