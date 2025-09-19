Babnet   Latest update 11:14 Tunis

كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd2e094f5928.65676926_gemklijqhnpfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 11:14 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد كبريات أمس الخميس أمام نظيره المقدوني بنتيجة 27-34، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من دورة مقدونيا الدولية المقامة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة، التي تضم أيضا منتخبي اليونان ومصر، في إطار تحضيراته لبطولة العالم المقررة في هولندا خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.



وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من فرنسا وبولونيا والصين، على أن يتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي.

برنامج بقية مقابلات المنتخب التونسي في دورة مقدونيا الدولية:

* الجمعة 19 سبتمبر 2025 (16:30): تونس – اليونان
* السبت 20 سبتمبر 2025 (16:30): تونس – مصر


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315100


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:43
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
33°-22
33°-23
28°-22
  • Avoirs en devises
    25119,1

  • (18/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42550 DT        1$ =2,89525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    