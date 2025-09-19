كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd2e094f5928.65676926_gemklijqhnpfo.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد كبريات أمس الخميس أمام نظيره المقدوني بنتيجة 27-34، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من دورة مقدونيا الدولية المقامة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.



وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة، التي تضم أيضا منتخبي اليونان ومصر، في إطار تحضيراته لبطولة العالم المقررة في هولندا خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.

