كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد كبريات أمس الخميس أمام نظيره المقدوني بنتيجة 27-34، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من دورة مقدونيا الدولية المقامة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة، التي تضم أيضا منتخبي اليونان ومصر، في إطار تحضيراته لبطولة العالم المقررة في هولندا خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه الدورة، التي تضم أيضا منتخبي اليونان ومصر، في إطار تحضيراته لبطولة العالم المقررة في هولندا خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من فرنسا وبولونيا والصين، على أن يتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي.
برنامج بقية مقابلات المنتخب التونسي في دورة مقدونيا الدولية:* الجمعة 19 سبتمبر 2025 (16:30): تونس – اليونان
* السبت 20 سبتمبر 2025 (16:30): تونس – مصر
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315100