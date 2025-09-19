Babnet   Latest update 17:08 Tunis

تاجيل تصفيات شمال افريقيا المؤهلة الى كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما الى شهر مارس القادم مع منح المنطقة مقعد اضافي

Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 16:07
      
وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة من شهر نوفمبر 2025 إلى شهر مارس 2026 نظرا لتعارض الموعد الأول مع النسخة المقبلة لنهائيات كأس العالم لهذه الفئة العمرية المقررة في قطر.
كما تقرر منح مقعد إضافي لمنطقة اتحاد شمال أفريقيا في النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة لتكون بذلك المنطقة ممثلة ب3 منتخبات في النهائيات القارية بدلا من منتخبين باعتبار ان منتخب المغرب متأهل مباشرة بوصفه حامل اللقب على أن يشارك في التصفيات.
وستقام تصفيات منطقة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما بمشاركة خمسة منتخبات هي تونس ومصر وليبيا والجزائر والمغرب. 


الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
