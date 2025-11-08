تواصل انجاز عدد من المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشراب بولاية سيدي بوزيد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل بولاية سيدي بوزيد انجاز عدد من المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشراب لتحسين وضعية التزود والقضاء على الانقطاعات المتكررة للمياه التي شهدتها الجهة خلال فصل الصيف حسب ما بينه رئيس إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية سيدي بوزيد هيثم العلاقي في تصريح لوات.



وبين وجود عدد من المشاريع المرسمة بميزانيات التنمية من سنة 2023 وما قبلها يتواصل تنفيذها. ومن المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال في اجل أقصاه سنة كاملة على غرار المشروع الخاص بتحسين نوعية المياه بمعتمديات المزونة ومنزل بوزيان والمكناسي والبالغ كلفته 46 مليون دينار وتقدم انجازه 70 بالمائة بالإضافة الى تزويد المنطقة الصناعية ام العظام بسيدي بوزيد الغربية بكلفة 3 فاصل 8 مليون دينار وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز 80 بالمائة وأيضا تزويد المنطقة الصناعية بجلمة بكلفة 2 فاصل 3 مليون دينار ووصلت نسبة الإنجاز الى 60 بالمائة الى جانب الانتهاء من مشروع تزويد المركز العسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد بكلفة 2 مليون دينار ومشروع تزويد منطقة البابوش وتحسين منطقة الزعافرية الذي تبلغ كلفته 2 فاصل 7 مليون دينار ودخل حيز الاستغلال.









وبين ان تحسين تزويد مدينة بئر الحفي قد بلغت نسبة تقدم الإنجاز 65 بالمائة بكلفة 5 فاصل 6 مليون دينار وتحسين التزويد بمعتمدية الرقاب بكلفة 5 ملايين دينار وقد وصلت نسبة الإنجاز الى 20 بالمائة.



كما أشار الى برمجة تزويد 1200 عائلة من 11 معتمدية بكلفة 2 فاصل 8 مليون دينار في إطار برنامج التنمية المندمجة خلال هذه السنة.



وتطرق الى وجود عدد من المشاكل رافقت عملية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2025 منها اضطرابات التزود خاصة بالمناطق المرتفعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وحصول اعطاب على مستوى شبكة الجلب سبيطلة جلمة واعطاب أخرى على مستوى مضخات المياه وظاهرة الربط العشوائي واستغلال مياه الشرب في الري حيث تم رفع 250 قضية الى النيابة العمومية سنة 2024 وأيضا تعطل انجاز بعض المشاريع.



ويشار الى ان عدد المشتركين بإقليم ولاية سيدي بوزيد يبلغ 70 ألف مشترك متوزعين على 14 ولاية ويقع التزويد من 25 بئر عميقة و19 محطة إعادة ضخ و10 محطات تقوية ضخ و56 خزان بطاقة 17850 متر مربع كما يبلغ طول القنوات 1800 كلم وشبكتي الجلب والتوزيع 16200 متر مربع في حين يقع تامين 40 بالمائة من حاجيات الولاية من الموارد الجوفية المحلية (سيدي علي بن عون والفج والمنصورة وبئر الحفي والمزارة وسوق الجديد والمزونة والهيشرية ومنزل بوزيان والمكناسي).