مدنين: قافلة صحيّة في اختصاص طب قلب الأطفال تؤمن عيادات مجانية وكشفا بالصدى بالمستشفى الجهوي بجرجيس

استقبل المستشفى الجهوي بجرجيس من ولاية مدنين، اليوم السبت، قافلة صحية في اختصاص طب قلب الاطفال في مبادرة مشتركة للسنة الثانية على التوالي مع الجمعية التونسية للطفل والقلب، تستهدف تأمين عيادات طبية مجانية لفائدة مرضى القلب من الاطفال في اختصاص لا يزال يقتصر على المستشفيات الجامعية الكبرى من صفاقس الى العاصمة مرورا بالمنستير وسوسة.

وقد سجل أكثر من 40 طفلا في هذا اليوم المفتوح للاستفادة من خدمات فريق طبي تطوّع لتوفير عيادات مجانية مع تصوير بآلة كشف بالصدى جلبتها القافلة معها من جمعية الطفل والقلب التي تعهدّت بمواصلة متابعة الحالات بمستشفيات العاصمة، وفق المسؤولة عن وحدة صرف شؤون المرضى والقوافل الصحية بالمستشفى الجهوي بجرجيس كريمة مارغني.

وأضافت مارغني، في تصريح لصحفية "وات"، أنّ مرضى من عدة مناطق من ولايتي مدنين وتطاوين استفادوا من خدمات القافلة، منهم من كشف لاول مرة واخرون في اطار المتابعة الدورية لصحتهم وذلك بفضل هذه الفرصة قربت الخدمات منهم وجنبتهم عناء التنقل، وهو ما تفاعل معه ايجابيا أولياء الاطفال المرضى واستحسنوه أمام عدم وجود اختصاص قلب الاطفال في مستشفيات الجنوب.





واعتبر الدكتور عبد الفتاح عبيد اخصائي في جراحة القلب والشرايين عن جمعية الطفل والقلب وأحد أعضاء الفريق الطبي للقافلة أن مثل هذه القوافل مهمّة لتقريب الخدمات الصحية بالجهات التي تفتقر الى طب الاختصاص وسيما قلب الاطفال، وتجيب المرضى عناء وكلفة التنقل الى المستشفيات الجامعية الكبرى.



وأشار إلى أن الجمعية اتخذت منذ 15 سنة القوافل الطبية منهجا أساسيا للعناية بالمرضى في الجهات، من خلال استهداف نحو 300 مريض في السنة في عمل تطوعي إنساني هدفه صحة المريض أينما وجد.

