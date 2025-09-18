مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc658e1dd6e8.21062462_pqhenglfmjiko.jpg width=100 align=left border=0>

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، اليوم الخميس، خمسة أطنان من مشتقات الحبوب منها ثلاثة أطنان من الفارينة الرفيعة وطنين اثنين من السميد الغذائي لدى إحدى المخابز المصنفة.



وأوضح المدير الجهوي للتجارة و تنمية الصادرات بأريانة، سامي بجاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إجراء الحجز تم اتخاذه، بعد أن تبين مواصلة المخبزة الواقعة وسط مدينة أريانة، تزودها بمشتقات الحبوب وصنع الخبز باستغلال بطاقة مهنية غير محينة ولا تتماشى مع الوضعية القانونية الفعلية للمخبزة.

