مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc658e1dd6e8.21062462_pqhenglfmjiko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 21:02
      
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، اليوم الخميس، خمسة أطنان من مشتقات الحبوب منها ثلاثة أطنان من الفارينة الرفيعة وطنين اثنين من السميد الغذائي لدى إحدى المخابز المصنفة.

وأوضح  المدير الجهوي للتجارة و تنمية الصادرات بأريانة، سامي بجاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إجراء الحجز تم اتخاذه، بعد أن تبين مواصلة  المخبزة الواقعة وسط مدينة أريانة، تزودها بمشتقات الحبوب وصنع الخبز باستغلال بطاقة مهنية غير محينة ولا تتماشى مع الوضعية القانونية الفعلية للمخبزة.

وتم تحرير محضر بحث من أجل الإخلال بتراتيب الدعم ضد المخبزة المذكورة مع العمل على إعادة ضخ كميات الفرينة والسميد المحجوزة بالمسالك القانونية، تفاديا لأي اضطرابات محتملة في تزويد المنطقة بمادة الخبز وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.

كما تم اتخاذ عقوبة إدارية إضافية تتمثل في منعها من التزود بجميع مشتقات الحبوب إلى حين تسوية وضعيتها القانونية.
ويأتي هذا الإجراء، في  إطار العمل على التصدي لمختلف الإخلالات المتعلقة باستعمال المواد المدعمة والعمل على توجيهها نحو مستحقيها، وفق ما أوضحه المصدر ذاته.


الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
