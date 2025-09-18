توقيع مذكرة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anme2017.jpg width=100 align=left border=0>

تم امس الأربعاء بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، توقيع مذكرة تنفيذ عمليات الإحاطة الفنية لبرنامج "بيب كول" بين الوكالة الوطنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وتندرج هذه المذكرة ، في إطار تنفيذ الإجراءات المصادق عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2024 حول تعزيز الأمن الطاقي والاستقلالية الطاقية للبلاد، وخاصة منها الاجراء المتعلق بتعميم برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية

وتعتبر المذكرة، عنصرا من العناصر الأساسية لهذا البرنامج الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

