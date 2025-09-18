Babnet   Latest update 20:22 Tunis

توقيع مذكرة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anme2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 19:35
      
تم امس الأربعاء  بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، توقيع مذكرة تنفيذ عمليات الإحاطة الفنية لبرنامج "بيب كول" بين الوكالة الوطنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي
وتندرج هذه المذكرة ، في إطار تنفيذ الإجراءات المصادق عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2024 حول تعزيز الأمن الطاقي والاستقلالية الطاقية للبلاد، وخاصة منها الاجراء المتعلق بتعميم برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية
وتعتبر المذكرة، عنصرا من العناصر الأساسية لهذا البرنامج الممول من  قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ويهدف البرنامج،  إلى دعم الانتقال نحو بناءات إكولوجية  مقتصدة للطاقة خاصة على مستوى مباني القطاع العمومي  ويعد خطوة جديدة نحو تعزيز الانتقال الطاقي المستدام في تونس.

وقد تولى كل من  المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري، ،  والممثلة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس أريان بورق سندت، توقيع المذكرة بحضور مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات والمنسق الوطني للبرنامج
 


