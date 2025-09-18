Babnet   Latest update 22:24 Tunis

المنظمة الدولية للهجرة تنظم المدرسة الصيفية التاسعة حول الهجرة من 29 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/iominternational.jpg width=100 align=left border=0>
تنظّم المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية الدورة التاسعة للمدرسة الصيفية حول الهجرة من 29 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025 حول موضوع "الهجرة والتعاون الدولي: رهانات وتحديات ونماذج جديدة".

ودعت المنظمة، في بلاغ لها، المهتمين بمسألة الهجرة من طلبة وموظفين وصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني التسجيل في هذه الدورة قبل 22 سبتمبر الجاري.



ويهدف هذا البرنامج التكويني الى تمكنين المتكونين حول كيفية استغلال التعاون الدولي في حوكمة الهجرة وتحليل التحديات الراهنة والتشجيع على الحوار المتعدد الاختصصات.

وسيؤمن هذا البرنامج التكويني خبراء وباحثون فضلا عن ممثلين لهياكل وطنية ودولية.


