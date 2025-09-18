المنظمة الدولية للهجرة تنظم المدرسة الصيفية التاسعة حول الهجرة من 29 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025
تنظّم المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية الدورة التاسعة للمدرسة الصيفية حول الهجرة من 29 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025 حول موضوع "الهجرة والتعاون الدولي: رهانات وتحديات ونماذج جديدة".
ودعت المنظمة، في بلاغ لها، المهتمين بمسألة الهجرة من طلبة وموظفين وصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني التسجيل في هذه الدورة قبل 22 سبتمبر الجاري.
ويهدف هذا البرنامج التكويني الى تمكنين المتكونين حول كيفية استغلال التعاون الدولي في حوكمة الهجرة وتحليل التحديات الراهنة والتشجيع على الحوار المتعدد الاختصصات.
وسيؤمن هذا البرنامج التكويني خبراء وباحثون فضلا عن ممثلين لهياكل وطنية ودولية.
