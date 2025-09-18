المنظمة الدولية للهجرة تنظم المدرسة الصيفية التاسعة حول الهجرة من 29 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/iominternational.jpg width=100 align=left border=0>

تنظّم المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية الدورة التاسعة للمدرسة الصيفية حول الهجرة من 29 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025 حول موضوع "الهجرة والتعاون الدولي: رهانات وتحديات ونماذج جديدة".



ودعت المنظمة، في بلاغ لها، المهتمين بمسألة الهجرة من طلبة وموظفين وصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني التسجيل في هذه الدورة قبل 22 سبتمبر الجاري.

