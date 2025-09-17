خمسة رياضيين تونسيين في بطولة العالم للتجديف بشانغهاي
تشارك تونس في بطولة العالم للتجديف أكابر التي تحتضنها مدينة شانغهاي الصينية من 21 إلى 28 سبتمبر الجاري بخمسة رياضيين، وفق ما أفاد به المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف فيصل صولة.
وسيخوض فادي بن حمودة منافسات القارب الفردي وزن مفتوح، وغيث القادري منافسات القارب الفردي وزن خفيف، تحت إشراف مدرب الأكابر شكري بن ميلاد. كما يشارك الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في سباق القارب الزوجي وزن خفيف بقيادة مدرب الكبريات الصحبي الخرداني، فيما ستخوض أحلام الجدي منافسات البارا تجديف في صنف "PR1" لحاملي الإعاقة تحت إشراف المدربة ألفة الخماسي.
وأشار صولة إلى أن تونس ستنظم يوم 5 أكتوبر المقبل الدورة الدولية للتجديف في نسختها السادسة عشرة بالمجرى الدولي على ضفاف البحيرة، على أن يشارك المنتخب لاحقاً في بطولة إفريقيا للأكابر للتجديف الكلاسيكي والشاطئي والبارا تجديف التي ستقام بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025.
