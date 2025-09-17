Babnet   Latest update 16:57 Tunis

خمسة رياضيين تونسيين في بطولة العالم للتجديف بشانغهاي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cad83c0fa638.86751063_jnkfpmqlihoeg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 15:47 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تشارك تونس في بطولة العالم للتجديف أكابر التي تحتضنها مدينة شانغهاي الصينية من 21 إلى 28 سبتمبر الجاري بخمسة رياضيين، وفق ما أفاد به المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف فيصل صولة.

وسيخوض فادي بن حمودة منافسات القارب الفردي وزن مفتوح، وغيث القادري منافسات القارب الفردي وزن خفيف، تحت إشراف مدرب الأكابر شكري بن ميلاد. كما يشارك الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في سباق القارب الزوجي وزن خفيف بقيادة مدرب الكبريات الصحبي الخرداني، فيما ستخوض أحلام الجدي منافسات البارا تجديف في صنف "PR1" لحاملي الإعاقة تحت إشراف المدربة ألفة الخماسي.



وأشار صولة إلى أن تونس ستنظم يوم 5 أكتوبر المقبل الدورة الدولية للتجديف في نسختها السادسة عشرة بالمجرى الدولي على ضفاف البحيرة، على أن يشارك المنتخب لاحقاً في بطولة إفريقيا للأكابر للتجديف الكلاسيكي والشاطئي والبارا تجديف التي ستقام بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314993


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
30°-22
31°-22
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    