مهرجان بغداد السينمائي يكرّم السينماء التونسية

تم صباح اليوم الثلاثاء، تكريم السينما التونسية، تقديرًا لإسهاماتها المتواصلة في إثراء الحركة السينمائية العربية والعالمية، بمسرح الرشيد بالعاصمة العراقية، في إطار فعاليات اليوم الأوم من الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي، التي افتتحت يوم أمس الاثنين، بحضور عدد من الوجوه السينمائية من العراق ومصر وسوريا والأردن، وباستضافة تونس كضيف شرف.



وأكّد نقيب الفنّانين العراقيين، جبار جودي، في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، أن السينما التونسية، التي احتفلت بمرور مائة عام على انبعاثها، تمثل تجربة عربية رائدة ، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية مساء اليوم .

