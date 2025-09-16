مجلس وزاري يقرّ حزمة إجراءات لتسريع التحول الرقمي للإدارة

أقرّ مجلس وزاري انعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حزمة من القرارات والإجراءات الرامية إلى تسريع نسق التحول الرقمي للإدارة وتطوير الخدمات العمومية.



أبرز الإجراءات المقررة



تصريحات رئيسة الحكومة



تفاصيل برنامج التحول الرقمي 2025-2026



بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية وإحداث لوحة قيادة وطنية وقطاعية لمراقبة مؤشّرات الإنجاز.بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية مع وضع آليات إلزامية لتبادل البيانات بين الإدارات.وتبسيط النفاذ إلى الخدمات عبر بوابة وطنية موحّدة توفر واجهة مبسطة للمواطن والمستثمر.واعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة بما يعزز الشفافية ويحفّز الابتكار.في مشاريع الرقمنة، على غرار الكشف المبكر عن الفساد والتهرب الضريبي.أكدت الزنزري أن الرقمنة الكاملة للإدارة ليست خيارًا بللتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية تونس إقليميًا ودوليًا. وشددت على أن فوائد التحول الرقمي لا تقتصر على تسريع الإجراءات وشفافيتها فحسب، بل تساهم أيضًا فيوأعلنت عن إعداد، تحدد الأهداف والأولويات والجدول الزمني للمشاريع، مع اعتماد مقاربة قائمة على تجربة المستخدم وإعادة هندسة الإجراءات.قدم وزير تكنولوجيات الاتصالعرضًا حول البرنامج الذي يتضمن1.(99 مشروعًا) – تطوير الخدمات عن بعد، تعميم الترابط البيني، وتسريع نظم المعلومات.2.(18 مشروعًا) – الذكاء الاصطناعي، التكوين، التجارة الإلكترونية، الابتكار وريادة الأعمال.3.(12 مشروعًا).4.(9 مشاريع) – تعميم شبكات الاتصال وتطوير بنية الاتصالات العمومية.المجلس شدّد على ضرورة تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع وتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التحول الرقمي كركيزة أساسية للإصلاح الإداري والنمو الاقتصادي.