بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الايراني 1-3

Publié le Mardi 16 Septembre 2025
      
انهزم المنتخب التونسي امام نظيره الايراني بنتيجة 1-3 (تفاصيلها 23-25 و25-20 و25-22 و25-16) في المباراة التي دارت صباح اليوم الثلاثاء في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي تقام بالفليبين من 12 الى 28 سبتمبر الجاري.
 وكان المنتخب التونسي انهزم في المباراة الاولى امام منتخب الفليبين (البلد المضيف) بنتيجة 3-0 (تفاصيلها 25-13 و25-17 و25-23) .
وستختتم العناصر الوطنية منافسات الدور الاول بمواجهة منتخب مصر بعدغد   الخميس 18 سبتمبر بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا.


الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
