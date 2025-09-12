بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالانتصار على الفيليبين 0-3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c416d1f144c1.83966769_qoegmipnfjhkl.jpg width=100 align=left border=0>

استهل المنتخب التونسي مشاركته في بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي تقام بالفليبين من 12 الى 28 سبتمبر الجاري بالانتصار على منتخب البلد المضيف بنتيجة 3-0 (تفاصيلها 25-13 و25-17 و25-23) خلال المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الاولى.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخبان الايراني والمصري بعد غد الاحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت تونس.

وسيكون السداسي التونسي على موعد خلال الجولة الثانية مع منتخب ايران يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه في ذات التوقيت.