بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالانتصار على الفيليبين 0-3

Publié le Vendredi 12 Septembre 2025
      
استهل المنتخب التونسي مشاركته في بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر التي تقام بالفليبين من 12 الى 28 سبتمبر الجاري بالانتصار على منتخب البلد المضيف بنتيجة 3-0 (تفاصيلها 25-13 و25-17 و25-23) خلال المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الاولى.
وفي المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخبان الايراني والمصري بعد غد الاحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت تونس.
وسيكون السداسي التونسي على موعد خلال الجولة الثانية مع منتخب ايران يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه في ذات التوقيت.


الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
