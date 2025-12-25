Babnet   Latest update 15:44 Tunis

أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون

Publié le Jeudi 25 Decembre 2025
      
تحت شعار "لقاء الحكايات...حكاية للكبار والصغار" تتواصل ببادرة من المركب الثقافي سيدي علي بن عون فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" الموجة الى رواد المركب وشباب الجهة.

وفي هذا السياق، بينت رئيس احباء المركب الثقافي بسيدي علي بن عون والمنشطة الفاهمة بكري في تصريح لـ"وات"، ان هذه الدورة التي انطلقت يوم 23 ديسمبر الجاري تسجل مشاركة عدد من أبرز الحكواتية من مختلف جهات الجمهورية بهدف التعريف بفن الحكواتي وتقريبه الى الشباب والتعرف الى كيفية اعداد وتحضير هذه الحكايات بالإضافة الى خلق مناخ للراحة للأطفال والتلاميذ والاندماج في أنشطة ترفيهية بمناسبة عطلة الشتاء.

وقد تم بالمناسبة تنظيم معارض خاصة بالفن التشكيلي والابتكارات الإبداعية وورشات في اعداد ديكور الحكاية والنسيج ومسرحة القصة للأطفال، الى جانب مداخلة علمية بعنوان "الخطاب المشهدي التفاعلي في الحكاية الشعبية" للكاتب والباحث فتحي النصراوي وعرض الحكواتي كمال بوزيدي "مشايخ الحكمة".

وتتواصل البرمجة الى غاية اليوم الخميس 25 ديسمبر من خلال عرض الحكواتي منتصر عميري "حكايات صاحب الطابع" وعرض الحكواتي محمد العربي بن علي "بساط الحكايات" وعرض الحكواتية حميدة عمري "مملكة الألوان المسروقة" وعرض الحكواتي بلقاسم بالحاج علي "قالت الجازية".
