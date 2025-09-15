في القمة العربية الطارئة بالدوحة: تونس تدعو إلى توحيد الصفوف وتكثيف التعاون والتضامن العربي للتصدي لتهديدات الكيان المحتل

حثت تونس في بيانها الذي ألقاه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد على النفطي، في أشغال القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة اليوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة، على توحيد الصفوف وتكثيف التعاون والتضامن العربي الإسلامي في هذه الظرفية التاريخية، من أجل الوقوف أمام كلّ التّهديدات التي يمثّلها الكيان المحتلّ على السّلم والأمن والاستقرار، في المنطقة وفي العالم.



ودعت تونس المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة تونس، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك بكل جدّية وحزم من أجل وضع حدّ لعمليات القتل والتجويع والإرهاب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.



كما طالبت بتكثيف التحركات والاتصالات مع شركاء دول المنطقة من القوى الدولية الفاعلة، لحسم موقفها إزاء جرائم الكيان الصهيوني، والدفع في اتجاه وقف فوري لعدوانه على قطاع غزة واعتداءاته على دول وشعوب المنطقة.وعبرت تونس عن تضامنها مع قطر الشقيقة قيادة وشعبا، على إثر العدوان الصهيوني الغادر الذي تعرضت له مؤخرا، ودعمها التام لكل جهودها للدفاع عن حرمة أراضيها وسيادتها الوطنية، باعتبار أن الجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني ضد الأراضي العربية والإسلامية، تمثّل انتهاكا خطيرا لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، واستهدافا للأمن العربي والإسلامي.وشددت على خطورة استمرار الكيان المحتلّ في نهجه العدواني المتغطرس، حيث لم تكفه قرابة السنتين من حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع المتواصلين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لتمتدّ اعتداءاته الوحشية ضد عدد من البلدان العربية والإسلامية، من بينها دولة قطر التي ترعى جهودا للوساطة من أجل وقف اطلاق النار في قطاع غزة.وجددت تونس التأكيد على موقفها المبدئي والثابت الداعم للشّعب الفلسطيني، لاسترجاع حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتّقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.وأعربت عن الأمل في أن تنبثق عن القمة العربية والإسلامية الطارئة بالدوحة، إجراءات عملية وملموسة، تُترجم بوضوح الوقوف مع دولة قطر الشقيقة ودعم نضالات الشعب الفلسطيني الأبيّ، التزاما بتجسيم الرؤية المشتركة للأمن العربي كخيار استراتيجي لا محيد عنه.واعتبرت تونس في بيانها، أن الأمة العربية والإسلامية لها من المقومات الحضارية والإنسانية ما يؤهلها لتحقيق المصالحة الجماعية، واستعادة الثقة في إمكانياتها ومقدّراتها البشرية والطبيعية على درء الظلم ونُصرة الحقّ، فضلا عن الاضطلاع بدور فاعل في تحقيق العدالة الإنسانية ومواصلة الإسهام في بناء الحضارة الكونية.