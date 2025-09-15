«قمة الدوحة»... دعم مطلق لقطر ضد العدوان

أدان البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر، واصفًا إياه بـ"الهجوم الغاشم والجبان وغير الشرعي"، مؤكّدًا أنّه اعتداء صارخ على دولة عربية إسلامية عضو في الأمم المتحدة، ويقوّض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.



شدد القادة المشاركون على تضامنهم المطلق مع دولة قطر، معتبرين أنّ أي اعتداء عليها يُعد اعتداءً على جميع الدول العربية والإسلامية. كما أكدوا دعمهم الكامل لكل ما تتخذه الدوحة من إجراءات لحمايةحذّر البيان من أن استهداف إسرائيل للأراضي القطرية يمثلواعتداء مباشرًا على الجهود الدبلوماسية، خاصة أنّ الهجوم طال مقرات سكنية مخصصة لوفود المفاوضات في إطار الوساطة. واعتبر أن استهداف موقع محايد لا ينتهك سيادة قطر فحسب، بل يعرقل أيضًا مسارات صنع السلام الدولية، محمّلاً إسرائيل كامل المسؤولية عن التداعيات.أشاد القادة بموقف قطر "الحكيم والمسؤول" في التعامل مع الاعتداء، مجددين دعمهم لجهود الوساطة التي تقودها إلى جانبمن أجل وقف العدوان على غزة.رفض البيان محاولات تبرير الهجوم الإسرائيلي، واعتبره مسعى لإفشال المساعي السياسية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، محذرًا من التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد قطر أو أي دولة عربية وإسلامية. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذبحق إسرائيل.بقرار الجامعة العربية حول "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة" والتأكيد على الأمن الجماعي والمصير المشترك.من محاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد واعتبار تهجير الفلسطينيين سياسة تطهير عرقي مرفوضة.إلى الإسراع بتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وإدانة استخدام الحصار والتجويع كسلاح.على خطورة أي قرار بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحرك عاجل للمجتمع الدولي لوقف الاعتداءات.منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.بـ"إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين، وبمؤتمر نيويورك المرتقب في 22 سبتمبر الجاري برئاسة السعودية وفرنسا.إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.على دعم الوصاية الهاشمية للعاهل الأردني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة تثبيت المقدسيين على أرضهم.أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا عبر الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.مجلس الأمن إلى وضع جدول زمني ملزم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مع دعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 بحق مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.