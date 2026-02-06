Babnet   Latest update 10:25 Tunis

الخارجية الفرنسية تستدعي الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ على خلفية وثائق إبستين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6985b3d014a0f1.05834960_kfgiqjnlhpome.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 10:25 قراءة: 1 د, 34 ث
      
وكالات - استدعت وزارة الخارجية الفرنسية رئيس معهد العالم العربي في باريس، الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك لاستيضاح موقفه بخصوص علاقته بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

وأفادت مصادر رسمية أن هذا الاستدعاء تم بطلب من مكتبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة، وذلك عقب نشر وثائق أمريكية حديثة كشفت عن وجود صلات سابقة بين لانغ وإبستين، من بينها طلبات تتعلق باستخدام سيارة أو طائرة الأخير.


وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية حصول الاستدعاء دون تقديم تفاصيل إضافية، مشددة على أنه لم يتم توجيه أي تهم إلى جاك لانغ أو أفراد عائلته. غير أن الرئاسة الفرنسية اعتبرت، وفق نفس المصادر، أن على لانغ أن “يأخذ بعين الاعتبار المؤسسة التي يرأسها” منذ سنة 2013.


من جانبه، استبعد جاك لانغ الاستقالة من منصبه، موضحا أنه التقى إبستين قبل نحو 15 عاما عن طريق المخرج الأمريكي وودي آلن، مؤكدا أنه لم يكن على علم آنذاك بالجرائم المنسوبة إليه. كما أشار إلى أن أي تبرعات مالية محتملة كانت موجهة لتمويل مشروع سينمائي، نافيا تحقيقه لأي منفعة شخصية.

وورد اسم جاك لانغ وابنته كارولين ضمن ملايين الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، والتي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، وقد أعلنت كارولين لانغ في هذا السياق استقالتها من نقابة منتجي الأفلام.

كما أظهرت الوثائق أن إبستين تبرع سنة 2018 بمبلغ يفوق 57 ألف دولار لمنظمة غير ربحية مرتبطة بلانغ، في حين أكد الأخير أن هذه الأموال لم تصب في إطار استفادة شخصية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد شرعت مؤخرا في نشر ما يعرف بـ“ملفات إبستين”، وهي ملايين الوثائق المتعلقة بالتحقيقات والرحلات والمراسلات والمعاملات المالية الخاصة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، وذلك تطبيقا لقانون جديد للشفافية، مع حجب كل ما يمكن أن يكشف هوية الضحايا أو يؤثر على التحقيقات الجارية.

وأثار نشر هذه الوثائق، التي تضم مراسلات إلكترونية وسجلات رحلات وصورا ووثائق مصرفية وأسماء شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، جدلا واسعا في عدد من الدول الغربية، قبل أن تضطر وزارة العدل الأمريكية إلى سحب آلاف الملفات التي كشفت بالخطأ عن معطيات حساسة تتعلق ببعض الناجيات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323239

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
17°-10
19°-8
15°-8
16°-10
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>