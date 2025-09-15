بنزرت: 18 سفينة من قافلة الصمود تغادر الميناء الترفيهي " كاب 3000"

ابحرت الى حدود نهار اليوم الاثنين 18 سفينة من سفن اسطول الصمود التي كانت راسية بحوض الميناء الترفيهي ببنزرت " كاب 3000" ، متجهة لمدينة غزة الفلسطينية المحتلة، بحسب ما افاد به مصدر مسؤول من إدارة الميناء الترفيهي.







وأضاف ذات المصدر لصحفي وات بالجهة ان 4 سفن فقط بقيت راسية بالميناء ولن تتمكن من الإبحار الى حين إتمام بعض الإصلاحات والتدخلات الفنية الواجبة حتى يتمكن طاقمها من الإبحار دون إشكاليات .وبين ان كافة السفن التي رست بالميناء وعددها 22 سفينة متعددة الجنسيات وجدت كل الترحاب خاصة من عموم الأهالي والمتساكنين بالجهة وخارجها الذين هبوا منذ اليوم الأول نصرة وتضامنا مع رسالتهم النبيلة في كسر الحصار على غزة الصمود ، كما لم يبخلوا على طواقم جميع السفن بمختلف الوان الرعاية وتوفير جميع حاجياتهم من مواد غذائية وغيرها بالإضافة لما وجدوه من رعاية وتسهيلات من قبل جميع المصالح الرسمية التونسية دون استثناء ،علاوة على بقية النسيج المجتمعي على غرار الهلال الأحمر التونسي وإدارة الميناء وغيرهما .يشار إلى ان أولى السفن التي غادرت الميناء في اتجاه غزة كانت السفينة الاسبانية " مارينات" يوم السبت الفارط وتولى القبطان المخضرم بن مدينة بنزرت عبد الرحمان اللزام قيادتها ، بينما اخر السفن المغادرة في اتجاه الأراضي المحتلة ظهر اليوم كانت السفينة الجزائرية " سلطانة" وربانها تونسي الجنسية وعلى متنها 12 شخصا يحملون الجنسيات التونسية والجزائرية والجنوب افريقية .