شخصيات تونسية مشاركة في أسطول الصمود العالمي البحري: مكانة تونس "مرموقة" بين أحرار العالم .. ورسالتنا لفلسطين الأبية "نحن لن نخذلكم"

أكدت شخصيات تونسية مشاركة في "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة"، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، ، أن هذا الأسطول يبرهن على مكانة تونس المرموقة ضمن الحركة المدنية والحقوقية والسياسية العالمية، وبين أحرار العالم من خلال الانخراط في الأسطول واستقبال المشاركين بسفنهم في الموانئ والسواحل التونسية، وتقديم التسهيلات لهم للمضي قدما في مسيرتهم البحرية لوقف الحرب على الفلسطينيين وإقرار حقوقهم الإنسانية والمشروعة.



وقال محمد علي، عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب، في تصريحه قبل انطلاق الأسطول المغاربي من ميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة، إن "تجمع أحرار العالم في تونس هو لحظة استثنائية تاريخية عظيمة تنسجم مع مهجة الشعب التونسي إزاء فلسطين، ومع حضور تونس شعبا وحكومة ودولة في كل المحطات الفلسطينية"، مضيفا أن مشاركته في الأسطول تعكس رغبة منه ومن النواب الذين قدموا لتوديعه بالميناء في فضح الجرائم الصهيونية وإنهائها.

