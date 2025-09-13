بطولة العالم لألعاب القوى ( طوكيو 2025 ) :الكينية بياتريس تشيبيت تفوز بذهبية 10000م
فازت العداءة الكينية بياتريس تشيبيت، اليوم السبت، بذهبية سباق 10000 م ضمن منافسات النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى، التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو من 13 الى 21 سبتمبر الجاري.
وقطعت البطلة الأولمبية في سباقي 5000 م و10000م في باريس الصيف الماضي المسافة في زمن قدره 30:37.61 دقيقة .
وتفوقت تشيبيت على الإيطالية ناديا باتوتشليتي صاحبة الفضية بتوقيت 30:38.23 د التي سجلت رقما وطنيا خلال السباق، والإثيوبية غوداف تسيغاي التي خسرت لقبها الذي حققته قبل عامين في بودابست واكتفت بالبرونزية بتوقيت قدره 30:39.65 د.
