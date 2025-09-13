Babnet   Latest update 18:17 Tunis

"نوعية الإسمنت التونسي جيدة جدا" وخصائصه تستجيب لمتطلبات مشروع إنجاز جسر بنزرت الجديد (رئيس المشروع)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5a1def37845.25582987_mlnhoikegjpqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 17:53 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وات - قال رئيس مشروع إنجاز جسر بنزرت الجديد،  بشركة سيشوان للطرقات والجسور الصينية، "يو كيانغ" (Yu Yeqiang)، إن "عديد الاختبارات بينت أن نوعية الاسمنت التونسي جيدة جدا وخصائصه تستجيب لمتطلبات المشروع".

وتابع كيانع قائلا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن الاسمنت التونسي له "قدرة على المقاومة"، مشيرا إلى أن "الاختبارات جرت في مخبر فرنسي وتبين أن الإسمنت التونسي موثوق الاستخدام في مشروع بهذا الحجم."



وأوضح أن "المشروع يتضمن أسسا مائية عميقة، لذلك أخذنا عديد الاحتياطات لمراقبة درجة الحرارة واعتمدنا بنظام التبريد ووضعنا كمية كبيرة من الثلج للمحافظة على درجة حرارة لا تتجاوز 65 درجة، كما اخترنا أن تكون بعض الأعمال في الليل حتى تكون درجة الحرارة منخفضة."
وتابع رئيس المشروع قوله " إن الموقع الجغرافي للجسر المحاذي لساحل البحر الأبيض المتوسط يجعل الأمر أكثر تعقيدا".

وأكد انتهاء كل الأعمال التحضيرية والقياسات التقنية وسيتم الانطلاق في إنجاز الجسر، وأشار في هذا الخصوص إلى أن القيام بعديد القياسات التقنية يتطلب وقتا ولا يوجد تأخير، مقدرا تقدم نسبة الإنجاز بعشرة بالمائة، باعتبار التحضيرات.
وذكر أنه جرى القيام بستة اختبارات "جيوتقنية"، وصفها بـ"المعقدة"، مبرزا أن جسر بنزرت يعد من أكبر المشاريع في تونس وتتطابق مبادئ تصميمه مع المعايير الأوروبية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314797


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
34°-23
33°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    