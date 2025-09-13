"نوعية الإسمنت التونسي جيدة جدا" وخصائصه تستجيب لمتطلبات مشروع إنجاز جسر بنزرت الجديد (رئيس المشروع)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5a1def37845.25582987_mlnhoikegjpqf.jpg width=100 align=left border=0>

وات - قال رئيس مشروع إنجاز جسر بنزرت الجديد، بشركة سيشوان للطرقات والجسور الصينية، "يو كيانغ" (Yu Yeqiang)، إن "عديد الاختبارات بينت أن نوعية الاسمنت التونسي جيدة جدا وخصائصه تستجيب لمتطلبات المشروع".



وتابع كيانع قائلا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن الاسمنت التونسي له "قدرة على المقاومة"، مشيرا إلى أن "الاختبارات جرت في مخبر فرنسي وتبين أن الإسمنت التونسي موثوق الاستخدام في مشروع بهذا الحجم."

