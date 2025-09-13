"نوعية الإسمنت التونسي جيدة جدا" وخصائصه تستجيب لمتطلبات مشروع إنجاز جسر بنزرت الجديد (رئيس المشروع)
وات - قال رئيس مشروع إنجاز جسر بنزرت الجديد، بشركة سيشوان للطرقات والجسور الصينية، "يو كيانغ" (Yu Yeqiang)، إن "عديد الاختبارات بينت أن نوعية الاسمنت التونسي جيدة جدا وخصائصه تستجيب لمتطلبات المشروع".
وتابع كيانع قائلا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن الاسمنت التونسي له "قدرة على المقاومة"، مشيرا إلى أن "الاختبارات جرت في مخبر فرنسي وتبين أن الإسمنت التونسي موثوق الاستخدام في مشروع بهذا الحجم."
وأوضح أن "المشروع يتضمن أسسا مائية عميقة، لذلك أخذنا عديد الاحتياطات لمراقبة درجة الحرارة واعتمدنا بنظام التبريد ووضعنا كمية كبيرة من الثلج للمحافظة على درجة حرارة لا تتجاوز 65 درجة، كما اخترنا أن تكون بعض الأعمال في الليل حتى تكون درجة الحرارة منخفضة."
وتابع رئيس المشروع قوله " إن الموقع الجغرافي للجسر المحاذي لساحل البحر الأبيض المتوسط يجعل الأمر أكثر تعقيدا".
وأكد انتهاء كل الأعمال التحضيرية والقياسات التقنية وسيتم الانطلاق في إنجاز الجسر، وأشار في هذا الخصوص إلى أن القيام بعديد القياسات التقنية يتطلب وقتا ولا يوجد تأخير، مقدرا تقدم نسبة الإنجاز بعشرة بالمائة، باعتبار التحضيرات.
وذكر أنه جرى القيام بستة اختبارات "جيوتقنية"، وصفها بـ"المعقدة"، مبرزا أن جسر بنزرت يعد من أكبر المشاريع في تونس وتتطابق مبادئ تصميمه مع المعايير الأوروبية.
