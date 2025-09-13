انتخابات عمادة المحامين: نسبة إقبال في حدود 35 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c59498982656.60311340_kilgqehpjofmn.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس لجنة الاقتراع في انتخابات عمادة المحامين، الأستاذ عادل بالهجالة، أنّ نسبة المشاركة بلغت حوالي 35 بالمائة، أي ما يعادل 3 آلاف و178 ناخباً من مجموع 9 آلاف و230 مسجّلاً.



وأشار بالهجالة إلى أنّ عملية الفرز انطلقت مباشرة بعد غلق الصناديق، موضحاً أنّه في حال عدم حصول أي مترشّح على نسبة 50% + 1، سيتم المرور إلى دورة ثانية من الانتخابات خلال نفس اليوم بعد الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية.

