بطولة اسبانيا:مبابي يتألق في فوز ريال مدريد بعشرة لاعبين 2-1 على سوسييداد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5a908a66b98.89467303_kiheongpjflqm.jpg width=100 align=left border=0>

سجل كيليان مبابي هدفا وصنع هدفا آخر لزميله أردا غولر ليقود ريال مدريد إلى الفوز 2-1 على مضيفه ريال سوسييداد اليوم السبت، ويواصل الفريق بدايته المثالية في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم رغم أنه لعب أغلب زمن المباراة بعشرة لاعبين.

وقدم ريال مدريد بداية قوية وافتتح مبابي التسجيل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 12 لكن مهمة الفريق أصبحت أصعب بشكل كبير عندما تلقى المدافع دين هويسن بطاقة حمراء مباشرة بعد نصف ساعة من اللعب بداعي عرقلة ميكل أويارزابال خلال هجمة خطيرة.

ورغم النقص العددي، ضاعف ريال مدريد تقدمه قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما سجل غولر من مسافة قريبة بعد انطلاقة رائعة من مبابي على الجهة اليسرى، إذ مرر الكرة ببراعة للاعب الوسط التركي داخل منطقة الجزاء المزدحمة.

