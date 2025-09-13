Babnet   Latest update 19:44 Tunis

بطولة اسبانيا:مبابي يتألق في فوز ريال مدريد بعشرة لاعبين 2-1 على سوسييداد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5a908a66b98.89467303_kiheongpjflqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 18:24 قراءة: 0 د, 57 ث
      
سجل كيليان مبابي هدفا وصنع هدفا آخر لزميله أردا غولر ليقود ريال مدريد إلى الفوز 2-1 على مضيفه ريال سوسييداد اليوم السبت، ويواصل الفريق بدايته المثالية في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم رغم أنه لعب أغلب زمن المباراة بعشرة لاعبين.
وقدم ريال مدريد بداية قوية وافتتح مبابي التسجيل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 12 لكن مهمة الفريق أصبحت أصعب بشكل كبير عندما تلقى المدافع دين هويسن بطاقة حمراء مباشرة بعد نصف ساعة من اللعب بداعي عرقلة ميكل أويارزابال خلال هجمة خطيرة.
ورغم النقص العددي، ضاعف ريال مدريد تقدمه قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما سجل غولر من مسافة قريبة بعد انطلاقة رائعة من مبابي على الجهة اليسرى، إذ مرر الكرة ببراعة للاعب الوسط التركي داخل منطقة الجزاء المزدحمة.

وقلص سوسييداد الفارق بهدف سجله أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد لمسة يد من داني كاربخال، لكن الضيوف صمدوا ليحققوا فوزا صعبا يبقيهم في صدارة البطولة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، متقدمين بفارق ثلاث نقاط أمام أتليتيك بيلباو الذي لعب مباراة أقل وسيستضيف ألافيس في وقت لاحق اليوم.

وظل سوسييداد بلا فوز وتجمد رصيده في المركز 17 عند نقطتين، ويتقدم بمركز واحد فقط عن منطقة النزول.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314803


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
34°-23
33°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    