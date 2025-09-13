المنستير: متابعة تقدم مشروع مضاعفة الخطّ الحديدي عدد 22 الرابط بين سوسة -المنستير -المهدية
أفاد المدير الجهوي لديوان قيس الأراضي والمسح العقّاري بالمنستير بأنّه سيتمّ في أجل أقصاه أسبوع، إعداد مثال الأشغال الخصوصية والمختلفة المتعلقة بمشروع مضاعفة وكهربة الخطّ الحديدي عدد 22 الرابط بين سوسة -المنستير -المهدية في جزئه الرابط بين المكنين والمهدية على طول 21 كلم ، مؤكّدًا أنّه تمّ إنجاز كامل الأعمال الميدانية المستوجبة. .
من جهته، قدم ممثّل الشركة الوطنية للسكك الحديدية خلال جلسة عمل لمتابعة المشروع، انعقدت بمقر الولاية، تقريرا حول تقدّم تنفيذ التعهّدات التي تمّ اتخاذها خلال جلسة اللجنة الفنية والتي تمثّلت بالخصوص في القيام بأعمال تحديد الحوزة العقارية للمشروع والملك الحديدي بمنطقتي الشرف والبغدادي بالبقالطة، وذلك طبقا لتوصيات جلسة اللجنة الفنية لتسريع المشاريع المنعقدة على مستوى رئاسة الحكومة بتاريخ 03 سبتمبر 2025 .
وتقدر كلفة المشروع بحوالي 114 مليون أورو (حوالي 380 مليون دينار تونسي)، وسيمكن من تطوير وتحسين خدمات النقل الحديدي الحضري بين سوسة والمنستير والمهدية، بالترفيع في طاقة إستيعاب الخطّ الحديدي عدد 22 للمسافرين، وتقليص مدّة السفرة وزيادة عدد السفرات اليومية من 44 سفرة إلى 60 سفرة، بمعدّل سفرة كلّ 20 دقيقة عوضا عن سفرة كلّ 40 دقيقة، وكذلك تحقيق إنتظام الرحلات، وتحسين السلامة، وتوفير الراحة للمسافرين .
ومن المؤمل أن يتم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026، نشر طلب العروض الخاص بمشروع مضاعفة وكهربة الخطّ الحديدي عدد 22 الرابط بين سوسة -المنستير -المهدية في جزئه الرابط بين المكنين والمهدية على طول 21 كلم، وذلك بعد أن تمّ تجاوز عدد من الصعوبات التي اعترضت المشروع وحلّ عدد من الإشكاليات العقّارية والانتهاء من انجاز الدراسات المتعلقة به.
