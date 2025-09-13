المنستير: متابعة تقدم مشروع مضاعفة الخطّ الحديدي عدد 22 الرابط بين سوسة -المنستير -المهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5a444dc1c25.88687449_fjmehpqgolkin.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المدير الجهوي لديوان قيس الأراضي والمسح العقّاري بالمنستير بأنّه سيتمّ في أجل أقصاه أسبوع، إعداد مثال الأشغال الخصوصية والمختلفة المتعلقة بمشروع مضاعفة وكهربة الخطّ الحديدي عدد 22 الرابط بين سوسة -المنستير -المهدية في جزئه الرابط بين المكنين والمهدية على طول 21 كلم ، مؤكّدًا أنّه تمّ إنجاز كامل الأعمال الميدانية المستوجبة. .



من جهته، قدم ممثّل الشركة الوطنية للسكك الحديدية خلال جلسة عمل لمتابعة المشروع، انعقدت بمقر الولاية، تقريرا حول تقدّم تنفيذ التعهّدات التي تمّ اتخاذها خلال جلسة اللجنة الفنية والتي تمثّلت بالخصوص في القيام بأعمال تحديد الحوزة العقارية للمشروع والملك الحديدي بمنطقتي الشرف والبغدادي بالبقالطة، وذلك طبقا لتوصيات جلسة اللجنة الفنية لتسريع المشاريع المنعقدة على مستوى رئاسة الحكومة بتاريخ 03 سبتمبر 2025 .

