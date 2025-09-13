Babnet   Latest update 18:17 Tunis

رياض الاطفال: عودة متعثرة وقطاع في تراجع مستمر (نبيهة كمون)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64dcbfccb5d7a7.42499523_epmglohkqfjin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 18:01
      
أفادت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون، اليوم السبت ان عودة نشاط رياض الاطفال منذ غرة سبتمبر الجاري "متعثرة" و القطاع يلقى عديد الصعوبات وهو في تراجع مستمر بسبب "دخلاء على المهنة" حسب توصيفها.

وأضافت نبيهة كمون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن احداث رياض اطفال عشوائية واكاديميات ومؤسسات تعليمية خاصة وافتتاح سنة تحضيرية بالمدارس العمومية أفضى الى تراجع فادح في عدد الاطفال الذين يؤمون رياض الاطفال الخاصة لافتة الى تراجع عدد رياض الاطفال خلال سنتي 2023 و 2024 بنحو 500 رياض اطفال حيث سجلت السنة المدرسية 2022-2023 نحو 6 آلاف رياض اطفال حسب آخر الاحصائيات الرسمية.



وشددت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال على أن العائق الوحيد أمام رياض الاطفال لتحقيق الانتعاشة المنشودة والتي غابت طيلة سنوات هو عودة الاطفال اليها بالقدر الكافي، مشيرة الى أن العديد من رياض الاطفال أفلست وأغلقت أبوابها نتيجة لتشتت الاطفال بين هياكل الطفولة المختلف اذ كانت في الماضي رياض الاطفال تتفرد بالسنة التحضيرية لكن اليوم أصبحت طرفا ثانويا.

وأكدت على ضرورة تحقيق المصلحة الفضلى للاطفال من خلال تمتيعهم ببرنامج بيداغوجي وتعليمي يرتقي بهم وهو ما تسعى وتدربت عليه محاضن الاطفال، معبرة عن قلقها من مستقبل القطاع في ظل هذه الظروف.

وتشير احصائيات وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الى ان مجموع رياض الأطفال بتونس يناهز 5698 روضة أطفال متوزعة على 24 ولاية منها3175 مؤسسة بصدد النشاط و 1752 مؤسسة بصدد تدارك نقائص و 493 مؤسسة صدر بشأنها اقتراح غلق و 275 مؤسسة في انتظار اتمام المعاينة و 3 مؤسسة بصدد النشاط رغم صدور قرار غلق في شأنها.


أمال ماجري


Babnet

