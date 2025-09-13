رياض الاطفال: عودة متعثرة وقطاع في تراجع مستمر (نبيهة كمون)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64dcbfccb5d7a7.42499523_epmglohkqfjin.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون، اليوم السبت ان عودة نشاط رياض الاطفال منذ غرة سبتمبر الجاري "متعثرة" و القطاع يلقى عديد الصعوبات وهو في تراجع مستمر بسبب "دخلاء على المهنة" حسب توصيفها.



وأضافت نبيهة كمون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن احداث رياض اطفال عشوائية واكاديميات ومؤسسات تعليمية خاصة وافتتاح سنة تحضيرية بالمدارس العمومية أفضى الى تراجع فادح في عدد الاطفال الذين يؤمون رياض الاطفال الخاصة لافتة الى تراجع عدد رياض الاطفال خلال سنتي 2023 و 2024 بنحو 500 رياض اطفال حيث سجلت السنة المدرسية 2022-2023 نحو 6 آلاف رياض اطفال حسب آخر الاحصائيات الرسمية.

