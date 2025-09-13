وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع

تجمّع عشرات الاشخاص، عشية اليوم السبت، بساحة "الزيتونة" في شارع الشهيد توفيق الميساوي، قرب مقر السفارة الامريكية بمنطقة البحيرة (الضاحية الشمالية للعاصمة)، في وقفة احتجاجية دعت اليها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، للتنديد بالدعم الامريكي للكيان الصهيوني الغاصب، والتعبير عن مساندتهم لاسطول صمود المغاربي والعالمي لكسر الحصار عن غزة.



ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، شعارات تؤكد دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة، وتشيد ببسالة أهالي غزة وصمودهم البطولي في وجه قوات الاحتلال وما يرتكبونه من جرائم إبادة وحشية في غزة، وتطالب الحكومة الأمريكية بالتوقف عن دعم حكومة دولة الاحتلال.



كما عبر المشاركون، عن رفضهم لما وصفوه ب "الوصاية الأمريكية على تونس" (في إشارة الى مشروع قانون "استعادة الديمقراطية في تونس" المقدم للكنغرس الأمريكي من قبل نائب جمهوري وآخر ديمقراطي).ودعا الكاتب العام للشبكة غسان بسباس، في كلمة القاها أمام المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، الى "وقف التنسيق والتعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي (الناتو) لدعمهما الكيان المحتل"، والى "الحد من تحركات السفير الأمريكي لدى تونس".كما ندّد بسباس، بقيام قوات الأمن مساء أول أمس الخميس، بفك "اعتصام الصمود" الذي ينفذه المعتصمون قرب مقر السفارة الامريكية "بالقوة" دون اشعار مسبق، واقتلاع خيامهم وإجبارهم على مغادرة مكان الاعتصام، وهو ما يمثل "اعتداء على حقّ التونسيين في التظاهر والتعبير عن مساندة المقاومة ودعم أهالي غزة".وتجمعت قوات الأمن بكثافة اليوم في مكان الوقفة الاحتجاجية التي جرت "بشكل عادي" واستمرت نحو ساعة من الزمن من الخامسة الى سادسة مساء.يشار إلى أنّ "اعتصام الصمود"، الذي نظمته "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" بالتعاون مع "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" وحزب التيار الشعبي والشباب القومي العربي الأعضاء في الشبكة والتنسيقية، كان انطلق يوم الأحد 7 سبتمبر الجاري على أن يستمر حوالي أسبوع، قبل أن يتم فكه من قبل قوات الأمن في اليوم الخامس.ويهدف "اعتصام الصمود" الى دعم أهالي غزة والتنديد بالدعم الأمريكي للكيان الصهيوني في حربه على غزة، الى جانب التعبير عن رفض التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي لتونس.وكان "اعتصام الصمود" أمام السفارة الأمريكية انتظم في جولة أولى بين موفى أوت وبداية سبتمبر.