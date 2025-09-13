Babnet   Latest update 21:23 Tunis

وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5be785f8d64.37708470_negokpimjfqlh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 19:53 قراءة: 1 د, 37 ث
      
تجمّع عشرات الاشخاص، عشية اليوم السبت، بساحة "الزيتونة" في شارع الشهيد توفيق الميساوي، قرب مقر السفارة الامريكية بمنطقة البحيرة (الضاحية الشمالية للعاصمة)، في وقفة احتجاجية دعت اليها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، للتنديد بالدعم الامريكي للكيان الصهيوني الغاصب، والتعبير عن مساندتهم لاسطول صمود المغاربي والعالمي لكسر الحصار عن غزة.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، شعارات تؤكد دعمهم اللامشروط للقضية الفلسطينية العادلة، وتشيد ببسالة أهالي غزة وصمودهم البطولي في وجه قوات الاحتلال وما يرتكبونه من جرائم إبادة وحشية في غزة، وتطالب الحكومة الأمريكية بالتوقف عن دعم حكومة دولة الاحتلال.



كما عبر المشاركون، عن رفضهم لما وصفوه ب "الوصاية الأمريكية على تونس" (في إشارة الى مشروع قانون "استعادة الديمقراطية في تونس" المقدم للكنغرس الأمريكي من قبل نائب جمهوري وآخر ديمقراطي).

ودعا الكاتب العام للشبكة غسان بسباس، في كلمة القاها أمام المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، الى "وقف التنسيق والتعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي (الناتو) لدعمهما الكيان المحتل"، والى "الحد من تحركات السفير الأمريكي لدى تونس".

كما ندّد بسباس، بقيام قوات الأمن مساء أول أمس الخميس، بفك "اعتصام الصمود" الذي ينفذه المعتصمون قرب مقر السفارة الامريكية "بالقوة" دون اشعار مسبق، واقتلاع خيامهم وإجبارهم على مغادرة مكان الاعتصام، وهو ما يمثل "اعتداء على حقّ التونسيين في التظاهر والتعبير عن مساندة المقاومة ودعم أهالي غزة".

وتجمعت قوات الأمن بكثافة اليوم في مكان الوقفة الاحتجاجية التي جرت "بشكل عادي" واستمرت نحو ساعة من الزمن من الخامسة الى سادسة مساء.

يشار إلى أنّ "اعتصام الصمود"، الذي نظمته "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" بالتعاون مع "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" وحزب التيار الشعبي والشباب القومي العربي الأعضاء في الشبكة والتنسيقية، كان انطلق يوم الأحد 7 سبتمبر الجاري على أن يستمر حوالي أسبوع، قبل أن يتم فكه من قبل قوات الأمن في اليوم الخامس.

ويهدف "اعتصام الصمود" الى دعم أهالي غزة والتنديد بالدعم الأمريكي للكيان الصهيوني في حربه على غزة، الى جانب التعبير عن رفض التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي لتونس.

وكان "اعتصام الصمود" أمام السفارة الأمريكية انتظم في جولة أولى بين موفى أوت وبداية سبتمبر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314807


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
35°-22
33°-23
34°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    