الأحداث السياسية في أسبوع (من 6 إلى 13 سبتمبر 2025)

فيما يلي عرض لأهم الأحداث السياسية التي شهدتها تونس خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 13 سبتمبر 2025:







6 سبتمبر





7 سبتمبر



8 سبتمبر



9 سبتمبر



10 سبتمبر



11 سبتمبر



12 سبتمبر



13 سبتمبر



تعتبر مشروع القانون الأمريكي حول الديمقراطية في تونس "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي".يعلنون عن بعث لجنة مساندة ومتابعة "لأسطول الصمود المغاربي والعالمي".تعلن عن اعتصام أمام السفارة الأمريكية دعما لغزة بداية من الأحد.تؤجل موعد الإبحار من 7 إلى 10 سبتمبر.تنظم عمليات مراقبة وتحسيس على أسواق الجملة في كامل البلاد.يعتبر المشروع الأمريكي "اعتداء صارخا على السيادة الوطنية".تحيل مشروع القانون الأساسي للعمد إلى رئاسة الحكومة.يسجل تفاوتا في نسب الإقبال في انتخابات جزئية بولاية توزر.: المشروع الأمريكي يعكس "منطقا استعماريا".يحيي الذكرى 69 لانبعاث السلك.* وصول أولى سفنإلى ميناء سيدي بوسعيد.* بداية اعتصام "الصمود" أمام السفارة الأمريكية.* مرورفي ليبيا.تدعو لتفعيل اليوم الوطني لحماية الصحفيين.يندد بحملة لوبيات صهيونية في الإدارة الأمريكية.* الهيئة تعلن النتائج الرسمية للدور الثاني للتشريعية الجزئية بولاية توزر.يستقبل وفدا من رجال أعمال من النيبال.يوجهان تحية للمشاركين في أسطول الصمود.تنفي استهداف إحدى السفن بمسيرة في سيدي بوسعيد.يؤكد ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية خلال لقائه برئيسة الحكومة.فيصل بن فرحان يؤدي زيارة إلى تونس بدعوة من الوزير محمد علي النفطي.: تعزيز التعاون بين تونس ومصر أولوية.: حادثة السفينة لن تثني الأسطول عن الانطلاق نحو غزة.مع الوزير السعودي: "الحركة الصهيونية تسعى للقضاء على وجود الدول".* استعداداتللتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالمهدية.* الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتونس.وتؤكد تضامنها الكامل معها.تؤدي زيارة رسمية إلى مصر للإشراف على الدورة 18 للجنة العليا المشتركة.* لقاءات تونسية – إيرانية لتعزيز التعاون الثنائي والتحضير للجنة المشتركة.: الاعتداء الثاني على إحدى السفن "مدبر والتحريات جارية".تعلن تأجيل الانطلاق إلى 12 سبتمبر بسبب الصيانة وسوء الأحوال الجوية.لدى لقائه وزير الخارجية الإيراني: "الإنسانية تنتفض ضد جرائم الكيان الصهيوني".* لجنة القيادة متعددة القطاعات تضع اللمسات النهائية علىيبحث مع مطوفي الحجيج العرب تعزيز التعاون.تقرر عقد جلسات القضايا الإرهابية عن بعد.* لجنة اعتصام الصمود تدعو لدعم أسطول غزة.* تشكيل فريق يضمللترافع حول إبحار الأسطول.في القاهرة: تونس تطمح لرفع المبادلات مع مصر إلى* توقيعفي مجالات متعددة.* المنتدى الاقتصادي التونسي – المصري يطرح شراكة "نموذجية".يؤكد في ملتقى 5+5 ضرورة إرساء آليات تعاون جديدة.تدعو مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى حلول بديلة بمناسبة العودة المدرسية.يقترح الاكتفاء بدورة واحدة في الانتخابات التشريعية.* انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية* عضوان في: السفن جاهزة للتوجه إلى ميناء بنزرت للانضمام إلى بقية الأسطول العالمي.ينظر في مشاريع نصوص قانونية.يؤكد أن "مسار الثورة مستمر".