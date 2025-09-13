Babnet   Latest update 19:46 Tunis

الأحداث السياسية في أسبوع (من 6 إلى 13 سبتمبر 2025)

Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 19:05 قراءة: 3 د, 0 ث
      
فيما يلي عرض لأهم الأحداث السياسية التي شهدتها تونس خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 13 سبتمبر 2025:



6 سبتمبر

* حركة تونس إلى الأمام تعتبر مشروع القانون الأمريكي حول الديمقراطية في تونس "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي".
* نواب بالبرلمان يعلنون عن بعث لجنة مساندة ومتابعة "لأسطول الصمود المغاربي والعالمي".
* شبكة التصدي لمنظومة التطبيع تعلن عن اعتصام أمام السفارة الأمريكية دعما لغزة بداية من الأحد.
* هيئة أسطول الصمود العالمي تؤجل موعد الإبحار من 7 إلى 10 سبتمبر.
* وزارة الداخلية تنظم عمليات مراقبة وتحسيس على أسواق الجملة في كامل البلاد.

7 سبتمبر

* الحزب الجمهوري يعتبر المشروع الأمريكي "اعتداء صارخا على السيادة الوطنية".
* وزارة الداخلية تحيل مشروع القانون الأساسي للعمد إلى رئاسة الحكومة.
* مرصد شاهد يسجل تفاوتا في نسب الإقبال في انتخابات جزئية بولاية توزر.
* تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: المشروع الأمريكي يعكس "منطقا استعماريا".
* نادي الحرس الوطني يحيي الذكرى 69 لانبعاث السلك.
* وصول أولى سفن أسطول الصمود العالمي إلى ميناء سيدي بوسعيد.
* بداية اعتصام "الصمود" أمام السفارة الأمريكية.

8 سبتمبر

* مرور 11 عاما على اختفاء الصحفيين الشورابي والقطاري في ليبيا.
* نقابة الصحفيين تدعو لتفعيل اليوم الوطني لحماية الصحفيين.
* مجلس الجهات والأقاليم يندد بحملة لوبيات صهيونية في الإدارة الأمريكية.
* الهيئة تعلن النتائج الرسمية للدور الثاني للتشريعية الجزئية بولاية توزر.
* وزير الدولة للخارجية يستقبل وفدا من رجال أعمال من النيبال.
* ألبانيزي وحفيد مانديلا يوجهان تحية للمشاركين في أسطول الصمود.

9 سبتمبر

* وزارة الداخلية تنفي استهداف إحدى السفن بمسيرة في سيدي بوسعيد.
* رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية خلال لقائه برئيسة الحكومة.
* وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يؤدي زيارة إلى تونس بدعوة من الوزير محمد علي النفطي.
* سفير مصر: تعزيز التعاون بين تونس ومصر أولوية.
* غسان الهنشيري: حادثة السفينة لن تثني الأسطول عن الانطلاق نحو غزة.
* رئيس الجمهورية مع الوزير السعودي: "الحركة الصهيونية تسعى للقضاء على وجود الدول".
* استعدادات هيئة الانتخابات للتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالمهدية.
* الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتونس.

10 سبتمبر

* تونس تدين بشدة اعتداء الكيان الصهيوني على قطر وتؤكد تضامنها الكامل معها.
* رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى مصر للإشراف على الدورة 18 للجنة العليا المشتركة.
* لقاءات تونسية – إيرانية لتعزيز التعاون الثنائي والتحضير للجنة المشتركة.
* وزارة الداخلية: الاعتداء الثاني على إحدى السفن "مدبر والتحريات جارية".
* هيئة أسطول الصمود تعلن تأجيل الانطلاق إلى 12 سبتمبر بسبب الصيانة وسوء الأحوال الجوية.
* رئيس الجمهورية لدى لقائه وزير الخارجية الإيراني: "الإنسانية تنتفض ضد جرائم الكيان الصهيوني".

11 سبتمبر

* لجنة القيادة متعددة القطاعات تضع اللمسات النهائية على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
* وزير الشؤون الدينية يبحث مع مطوفي الحجيج العرب تعزيز التعاون.
* وزارة العدل تقرر عقد جلسات القضايا الإرهابية عن بعد.
* لجنة اعتصام الصمود تدعو لدعم أسطول غزة.
* تشكيل فريق يضم 45 محاميا للترافع حول إبحار الأسطول.
* رئيسة الحكومة في القاهرة: تونس تطمح لرفع المبادلات مع مصر إلى مليار دولار في خمس سنوات.
* توقيع 8 اتفاقيات تونسية – مصرية في مجالات متعددة.
* المنتدى الاقتصادي التونسي – المصري يطرح شراكة "نموذجية".
* وزير الدفاع يؤكد في ملتقى 5+5 ضرورة إرساء آليات تعاون جديدة.

12 سبتمبر

* وزارة الداخلية تدعو مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى حلول بديلة بمناسبة العودة المدرسية.
* مرصد شاهد يقترح الاكتفاء بدورة واحدة في الانتخابات التشريعية.
* انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية لهيئة المحامين.
* عضوان في أسطول الصمود المغاربي: السفن جاهزة للتوجه إلى ميناء بنزرت للانضمام إلى بقية الأسطول العالمي.

13 سبتمبر

* مجلس الوزراء ينظر في مشاريع نصوص قانونية.
* رئيس الجمهورية يؤكد أن "مسار الثورة مستمر".


