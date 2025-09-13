مستقبل القصرين يعزز صفوفه بالظهير الايمن احمد العجال وحارس المرمى حسام العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg width=100 align=left border=0>

عزز المستقبل الرياضي بالقصرين الناشط في صفوف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القادم صفوفه اليوم السبت بالظهير الايمن أحمد العجال قادما في شكل إعارة لموسم واحد من النادي الرياضي الصفاقسي، كما أعلن الفريق امس الجمعة عن التعاقد مع حارس المرمى حسام العربي لمدة موسمين.

وكان حسام العربي خاض تجارب سابقة مع اتحاد تطاوين واتحاد سليانة واولمبيك مدنين وجمعية اريانة والنادي القربي.

يشار الى ان فريق "نسور الشعانبي" سيستهل منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باستقبال جندوبة الرياضية يوم الاحد 21 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة 15.30 بعد الظهر.





ر - طارق