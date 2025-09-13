Babnet   Latest update 18:17 Tunis

مستقبل القصرين يعزز صفوفه بالظهير الايمن احمد العجال وحارس المرمى حسام العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 17:52 قراءة: 0 د, 27 ث
      
عزز المستقبل الرياضي بالقصرين الناشط في صفوف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القادم صفوفه اليوم السبت بالظهير الايمن أحمد العجال قادما في شكل إعارة لموسم واحد من النادي الرياضي الصفاقسي، كما أعلن الفريق امس الجمعة عن التعاقد مع حارس المرمى حسام العربي لمدة موسمين.
وكان حسام العربي خاض تجارب سابقة مع اتحاد تطاوين واتحاد سليانة واولمبيك مدنين وجمعية اريانة والنادي القربي.
يشار الى ان فريق "نسور الشعانبي" سيستهل منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باستقبال جندوبة الرياضية يوم الاحد 21 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة 15.30 بعد الظهر.

ر - طارق


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314792


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
34°-23
33°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    