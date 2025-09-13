بطولة النخبة لكرة اليد: الإفريقي في الصدارة وساقية الزيت يظفر بدربي الحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5bab34894e0.56551285_oifphqkjenlgm.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد عن فوز نادي ساقية الزيت على جمعية الحمامات بنتيجة 23-22 في قاعة الحمامات، فيما انتهى لقاء نادي قصور الساف والنجم الساحلي بالتعادل (26-26) بقاعة قصور الساف. أما في قاعة بني خيار، فقد حقق النادي الإفريقي انتصاراً عريضاً على بعث بني خيار بنتيجة 41-24.



وبهذه النتائج، واصل النادي الإفريقي تصدره للترتيب بـ 15 نقطة من خمس مباريات، متقدماً على نادي ساقية الزيت بـ 13 نقطة، ثم الترجي الرياضي والنجم الساحلي بـ 12 نقطة لكل منهما.

