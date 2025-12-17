أزمة بسبب احتفالات "الميم".. احتمال نقل مباراة إيران ومصر من أمريكا إلى كندا

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إمكانية نقل مباراة منتخبي مصر وإيران ضمن دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026 من مدينة سياتل الأمريكية إلى فانكوفر الكندية، على خلفية جدل أثارته برمجة فعاليات موازية تتزامن مع موعد اللقاء.



وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المباراة المقررة يوم 26 جوان 2026 على ملعب لومين فيلد في سياتل تواجه أزمة حقيقية، بعد إعلان اللجنة المحلية المنظمة تخصيص فعاليات داعمة لمجتمع الميم داخل الملعب وفي محيطه، بالتزامن مع عطلة نهاية أسبوع احتفالات برايد في المدينة، وهو ما قوبل برفض رسمي من الجانبين المصري والإيراني، باعتبار أن العلاقات المثلية غير قانونية في البلدين.



مواعيد مباريات منتخب مصر:



وأكد، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريح رسمي،، داعيا إلى معالجة المسألة بشكل حاسم.وفي السياق ذاته، وجّهمراسلة رسمية إلى الأمين العام للفيفا، عبّر فيها عن رفضه تنظيم أي فعاليات مرتبطة بدعم المثلية بالتزامن مع المباراة.ورغم هذه الاعتراضات، أعلنت اللجنة المحلية لمونديال سياتل تمسكها ببرنامجها، مؤكدةفي المدينة كما هو مقرر، ومواصلة التعاون مع فنانين وأصحاب أعمال من مجتمع الميم خلال فترة البطولة.في المقابل، أفادت تقارير إعلامية، من بينها، بوجود، على أن يحتضنها ملعب، مع إمكانيةلتعويض هذا التغيير المحتمل في جدول البطولة.كما نقلت التقارير استعداد، رئيس الفيفا، لاتخاذ قرارات قد تصل إلى، في حال طُرح ذلك رسميا، وذلك في ظل تهديدات سابقة للرئيس الأمريكيبسحب مباريات من مدن مثل سياتل وبوسطن وسان فرانسيسكو.ويبقى مصير مباراةمعلقا في انتظارمن الفيفا ولجنة تنظيم كأس العالم.يُذكر أنيتواجد فيإلى جانب، ضمن بطولة تقام لأول مرة بمشاركة، موزعين على: مصر × بلجيكا —بتوقيت القاهرة: مصر × نيوزيلندا —فجرا بتوقيت القاهرة: مصر × إيران —صباحا بتوقيت القاهرةوتقام نهائيات كأس العالمفي