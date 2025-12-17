أزمة بسبب احتفالات "الميم".. احتمال نقل مباراة إيران ومصر من أمريكا إلى كندا
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إمكانية نقل مباراة منتخبي مصر وإيران ضمن دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026 من مدينة سياتل الأمريكية إلى فانكوفر الكندية، على خلفية جدل أثارته برمجة فعاليات موازية تتزامن مع موعد اللقاء.
وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المباراة المقررة يوم 26 جوان 2026 على ملعب لومين فيلد في سياتل تواجه أزمة حقيقية، بعد إعلان اللجنة المحلية المنظمة تخصيص فعاليات داعمة لمجتمع الميم داخل الملعب وفي محيطه، بالتزامن مع عطلة نهاية أسبوع احتفالات برايد في المدينة، وهو ما قوبل برفض رسمي من الجانبين المصري والإيراني، باعتبار أن العلاقات المثلية غير قانونية في البلدين.
وأكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريح رسمي، رفض الاتحادين إقامة المباراة في هذا التوقيت والظرف، داعيا إلى معالجة المسألة بشكل حاسم.
وفي السياق ذاته، وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم مراسلة رسمية إلى الأمين العام للفيفا ماتيس غرافستروم، عبّر فيها عن رفضه تنظيم أي فعاليات مرتبطة بدعم المثلية بالتزامن مع المباراة.
ورغم هذه الاعتراضات، أعلنت اللجنة المحلية لمونديال سياتل تمسكها ببرنامجها، مؤكدة استمرار احتفالات برايد في المدينة كما هو مقرر، ومواصلة التعاون مع فنانين وأصحاب أعمال من مجتمع الميم خلال فترة البطولة.
في المقابل، أفادت تقارير إعلامية، من بينها شبكة سكاي سبورت، بوجود احتمال جدي لنقل المباراة إلى مدينة فانكوفر الكندية، على أن يحتضنها ملعب بي سي بليس، مع إمكانية إعادة ترتيب بعض مباريات المجموعة لتعويض هذا التغيير المحتمل في جدول البطولة.
كما نقلت التقارير استعداد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، لاتخاذ قرارات قد تصل إلى سحب بعض المباريات من مدن أمريكية مستضيفة، في حال طُرح ذلك رسميا، وذلك في ظل تهديدات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب مباريات من مدن مثل سياتل وبوسطن وسان فرانسيسكو.
ويبقى مصير مباراة مصر وإيران معلقا في انتظار قرار رسمي من الفيفا ولجنة تنظيم كأس العالم.
يُذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، ضمن بطولة تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، موزعين على 12 مجموعة.
مواعيد مباريات منتخب مصر:* 15 جوان 2026: مصر × بلجيكا — 22:00 بتوقيت القاهرة
* 22 جوان 2026: مصر × نيوزيلندا — 04:00 فجرا بتوقيت القاهرة
* 27 جوان 2026: مصر × إيران — 06:00 صباحا بتوقيت القاهرة
وتقام نهائيات كأس العالم من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
