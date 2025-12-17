Babnet   Latest update 18:31 Tunis

سيرين مرابط تعتذر عن نشرها فيديو لمسيرة اتحاد الشغل في صفاقس على أساس أنها مسيرة 17 ديسمبر‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6942e55cf14d91.30816868_phiflgkemjqno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025
      
نشرت النائبة سيرين مرابط، الأربعاء 17 ديسمبر، تدوينة اعتذار لمتابعيها، أوضحت من خلالها أنها نشرت سابقًا مقطع فيديو يعود لمسيرة سابقة للاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة صفاقس، على أساس أنه يوثق مسيرة اليوم 17 ديسمبر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقالت مرابط في تدوينتها:

«أعتذر على نشر فيديو بدون التثبت، هذيان من الصفحة اللي نزلتو، واحنا لا في حاجة لا لفبركة ولا ننسبو حاجة مش متاعنا، فيديواتنا تكفي وتوفي، والمصداقية مبدأ لن نحيد عليه».


وكانت النائبة قد نشرت مقطع الفيديو ذاته مرفقًا بتعليق جاء فيه: «أقوى فيديو لمسيرة اليوم 17 ديسمبر من شارع الحبيب بورقيبة»، مضيفة أنه يمثل «ورقة بيضاء لقيس سعيد لمحاسبة واقتلاع العملاء من أرض تونس الخضراء وحماية سيادة شعبها واستقلالية قرارها».

وفي السياق ذاته، انتظمت اليوم الأربعاء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مسيرة شعبية داعمة لـمسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية قيس سعيد، دعت إليها أحزاب سياسية ونشطاء، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة.
وانطلقت المسيرة من أمام المسرح البلدي، بمشاركة سياسيين وبرلمانيين وشخصيات رسمية، من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، إلى جانب نشطاء من المجتمع المدني ومواطنين من أنصار المسار السياسي الجديد.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بـمنع التدخل الأجنبي في القرار السيادي التونسي، وتجريم ما وصفوه بـالوصاية الأجنبية، إضافة إلى الدعوة إلى محاسبة من اعتبروهم «خونة» و«عملاء».

كما عبّر المشاركون عن مساندتهم لسياسات الدولة منذ 25 جويلية 2021، معتبرين أن التاريخ الحقيقي لانطلاق الثورة التونسية هو 17 ديسمبر وليس 14 جانفي.


