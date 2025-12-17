سيرين مرابط تعتذر عن نشرها فيديو لمسيرة اتحاد الشغل في صفاقس على أساس أنها مسيرة 17 ديسمبر‎

نشرت النائبة سيرين مرابط، الأربعاء 17 ديسمبر، تدوينة اعتذار لمتابعيها، أوضحت من خلالها أنها نشرت سابقًا مقطع فيديو يعود لمسيرة سابقة للاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة صفاقس، على أساس أنه يوثق مسيرة اليوم 17 ديسمبر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.



وقالت مرابط في تدوينتها:



«أعتذر على نشر فيديو بدون التثبت، هذيان من الصفحة اللي نزلتو، واحنا لا في حاجة لا لفبركة ولا ننسبو حاجة مش متاعنا، فيديواتنا تكفي وتوفي، والمصداقية مبدأ لن نحيد عليه».

وكانت النائبة قد نشرت مقطع الفيديو ذاته مرفقًا بتعليق جاء فيه: «أقوى فيديو لمسيرة اليوم 17 ديسمبر من شارع الحبيب بورقيبة»، مضيفة أنه يمثل «ورقة بيضاء لقيس سعيد لمحاسبة واقتلاع العملاء من أرض تونس الخضراء وحماية سيادة شعبها واستقلالية قرارها».وفي السياق ذاته، انتظمت اليوم الأربعاء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مسيرة شعبية داعمة لـولرئيس الجمهورية، دعت إليها أحزاب سياسية ونشطاء، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة.وانطلقت المسيرة من أمام المسرح البلدي، بمشاركة سياسيين وبرلمانيين وشخصيات رسمية، من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب، إلى جانب نشطاء من المجتمع المدني ومواطنين من أنصار المسار السياسي الجديد.ورفع المشاركون شعارات تطالب بـ، وتجريم ما وصفوه بـ، إضافة إلى الدعوة إلى محاسبة من اعتبروهم «خونة» و«عملاء».كما عبّر المشاركون عن مساندتهم لسياسات الدولة منذ، معتبرين أن التاريخ الحقيقي لانطلاق الثورة التونسية هووليس