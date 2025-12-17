Babnet   Latest update 21:29 Tunis

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية تضيء برجها بعلم تونس احتفاء بعيد الثورة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694300c1441255.55494794_njlpfihemgokq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 20:12
      
بمناسبة عيد الثورة ، أُضاءت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ، مساء اليوم الأربعاء، برجها بعلم الجمهورية التونسية، في رسالة تضامنية من الشعب الفلسطيني وقيادته إلى الشعب التونسي وقيادته.

وتأتي هذه المبادرة ، وفق ما أوردته الهيئة ، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دولة فلسطين والجمهورية التونسية، وما يجمع البلدين من تعاون وتنسيق في شتى المجالات.



يُذكر أن السلطات التونسية كانت أضاءت برج الساعة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بتاريخ 30 نوفمبر بعلم فلسطين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في خطوة عكست الموقف التونسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.


