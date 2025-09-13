كاس ديفيس للتنس... معز الشرقي يفوز على أولي والين 2-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن اللاعب التونسي معز الشرقي من الفوز على السويدي أولي والين بنتيجة 2-0 (7-5 و6-3) اليوم السبت بقاعة بارتي أرينا في غوتبورغ، ليعدّل المنتخب التونسي النتيجة مع نظيره السويدي إلى 2-2 في مجموع المباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس ديفيس للتنس.



وكان الثنائي التونسي معز الشرقي وعزيز الواقع قد خسر في وقت سابق أمام الثنائي السويدي أندري غورانسون وإيريك غريفيليوس بنتيجة 0-2 (4-6 و6-7) في مواجهة الزوجي.

