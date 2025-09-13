Babnet   Latest update 18:17 Tunis

كاس ديفيس للتنس... معز الشرقي يفوز على أولي والين 2-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 17:27 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكّن اللاعب التونسي معز الشرقي من الفوز على السويدي أولي والين بنتيجة 2-0 (7-5 و6-3) اليوم السبت بقاعة بارتي أرينا في غوتبورغ، ليعدّل المنتخب التونسي النتيجة مع نظيره السويدي إلى 2-2 في مجموع المباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس ديفيس للتنس.

وكان الثنائي التونسي معز الشرقي وعزيز الواقع قد خسر في وقت سابق أمام الثنائي السويدي أندري غورانسون وإيريك غريفيليوس بنتيجة 0-2 (4-6 و6-7) في مواجهة الزوجي.



وبذلك، ستكون المباراة الثانية في الفردي بين عزيز الواقع وليو بورغ حاسمة، حيث سيتأهل الفائز من المنتخبين إلى التصفيات المؤهلة لكأس ديفيس 2026، فيما سيخوض المنتخب الخاسر باراج المجموعة العالمية الأولى لنفس السنة.


