كاس ديفيس للتنس... معز الشرقي يفوز على أولي والين 2-0
تمكّن اللاعب التونسي معز الشرقي من الفوز على السويدي أولي والين بنتيجة 2-0 (7-5 و6-3) اليوم السبت بقاعة بارتي أرينا في غوتبورغ، ليعدّل المنتخب التونسي النتيجة مع نظيره السويدي إلى 2-2 في مجموع المباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس ديفيس للتنس.
وكان الثنائي التونسي معز الشرقي وعزيز الواقع قد خسر في وقت سابق أمام الثنائي السويدي أندري غورانسون وإيريك غريفيليوس بنتيجة 0-2 (4-6 و6-7) في مواجهة الزوجي.
وكان الثنائي التونسي معز الشرقي وعزيز الواقع قد خسر في وقت سابق أمام الثنائي السويدي أندري غورانسون وإيريك غريفيليوس بنتيجة 0-2 (4-6 و6-7) في مواجهة الزوجي.
وبذلك، ستكون المباراة الثانية في الفردي بين عزيز الواقع وليو بورغ حاسمة، حيث سيتأهل الفائز من المنتخبين إلى التصفيات المؤهلة لكأس ديفيس 2026، فيما سيخوض المنتخب الخاسر باراج المجموعة العالمية الأولى لنفس السنة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314790