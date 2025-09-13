بطولة العالم لألعاب القوى: المنتخب الامريكي يفوز بذهبية 4 × 400 متر تتابع مختلط

<img src=http://www.babnet.net/images/7/athletisme2.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الفريق الامريكي بالميدالية الذهبية لسباق 4 × 400 متر تتابع مختلط اليوم السبت ضمن منافسات النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى، التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو من 13 الى 21 سبتمبر الجاري.



وحقق الفريق المتكون من الرباعي بريس ديدمون ولينا ايربي جاكسون وجينواه ماكغايفر والكسيس هولمس رقما قدره 3.08.80 دقيقة، متقدما على الفريق الهولندي الذي حقق فضية السباق بتوقيت قدره 3.09.96 دقيقة، في حين آلت برونزية السباق للفريق البلجيكي بتوقيت قدره 3.10.61 دقيقة.