وزير الخارجية يشارك على رأس وفد تونسي في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>

يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة، المقرّر عقدها بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 15 سبتمبر الجاري.



وستخصّص القمة للتداول في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية، على إثر اعتداءات الكيان المحتلّ على دولة قطر، وفي ظل مواصلته لحربه الهمجية وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير في الأراضي الفلسطينية، واقرار خطة التحرك العربية والإسلامية المناسبة لمواجهة هذه الأوضاع.

