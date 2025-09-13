Babnet   Latest update 18:17 Tunis

وزير الخارجية يشارك على رأس وفد تونسي في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 17:16
      
يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة، المقرّر عقدها بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 15 سبتمبر الجاري.

وستخصّص القمة للتداول في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية، على إثر اعتداءات الكيان المحتلّ على دولة قطر، وفي ظل مواصلته لحربه الهمجية وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير في الأراضي الفلسطينية، واقرار خطة التحرك العربية والإسلامية المناسبة لمواجهة هذه الأوضاع.



وسيسبق عقد هذه القمة الطارئة، اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

وسيجري الوزير، على هامش هذه القمة، عددا من اللقاءات مع رؤساء الوفود العربية والإسلامية المشاركة في القمة.


